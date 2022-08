STRAD ¨El violinista Rebelde¨, llega a Cádiz: "He aprendido a versionar muchos pasodobles del Carnaval"

Tras cosechar grandes éxitos en su gira “STRAD, EL VIOLINISTA REBELDE” y colgando el cartel de “Sold out” en diferentes ciudades españolas en teatros tan impresionantes como el Cartuja center de Sevilla o el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, STRAD, EL VIOLINISTA REBELDE llega a Cádiz con MUNDOS OPUESTOS una gira nacional e internacional a la que acompaña su primer disco,” Mundos opuestos”.

El músico actuará este martes 16 de agosto en el Baluarte de la Candelaria. Un innovador espectáculo para todos los públicos, todo lo inimaginable se hace realidad, la arrolladora energía de STRAD conseguirá que risas y lágrimas se conviertan converjan como lo hacen los “Mundos Opuestos”.

STRAD ¨El violinista Rebelde¨ o lo que es lo mismo el violinista español Jorge Guillén, considerado como uno de los violinistas más virtuosos del momento, nos presenta junto a su banda este nuevo espectáculo, que fusiona temas propios con clásicos del rock, flamenco, pop o música clásica.

Único en su estilo, STRAD nos presenta también su primer CD, ¨MUNDOS OPUESTOS¨. Un trabajo que derrocha ilusión, talento y energía.

"Cada vez más se pueden hacer espectáculos en los que el violín es protagonista. Muchos espectadores se dan cuenta que el violín ha roto muchos moldes que parecían imposible. Hoy por hoy forma parte del cartel de muchos festivales", reconoce Jorge Guillén. "Desde pequeño he abarcado muchos estilos musicales y me ha gustado empaparme de muchas cosas. Mi abuelo me hacía aprenderme pasodobles del Carnaval de Cádiz, recuerda.