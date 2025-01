"El servicio de taxi en Cádiz es mejorable entre nosotros y el Ayuntamiento"

El presidente de la Asociación Radio Taxi Cádiz lleva el coche blanco en la sangre. Ese con el que ha dado miles de carreras en sus casi 60 años de edad, por eso sabe que tiene la responsabilidad de pedir y hasta exigir, entendiendo que representa a muchos compañeros que cada día salen a la calle a ganarse el pan y echar horas. Porque «del taxi se paga y se vive, pero nadie se hace rico», recuerda Rafael Reyes, pero «hay que echar muchas horas y dar muchas carreras».

El 2025 ha empezado con varios asuntos de calado en el sector que vienen de lejos. Unos con el Ayuntamiento y otros dentro del propio taxi. Aspectos que Rafael Reyes desgrana con crítica ajena y también con autocrítica. «Entendemos que somos una parte importante de la ciudad pero a veces no se nos tiene en cuenta como debería. A veces somos servicio público y en otras ocasiones un servicio público y privado. Comenzamos el 2025 con las mismas inquietudes y problemas de los últimos años. Nos podríamos retrotaer hasta el gobierno de Teófila Martínez», reconoce.

En este aspecto, las instalaciones de la asociación y las ayudas salen a la palestra cuando Reyes habla de problemas con los que comienza el año nuevo. «En 2012 se le dio una subvención de 12.000 al sector. Desde entonces y hasta ahora no recuerdo que ningún ayuntamiento se haya preocupado por ello.»

Por otra parte, recuerda que «tenemos una dependencias municipales en la calle Chiclana en el que el estado es deplorable. Cada vez que llueve saltan los plomos y se va la luz. En la última DANA tuvimos que cerrar las instalaciones porque peligraba la integridad de los trabajadores».

La asociación ha encontrado desde el primer día el entendimiento con el actual concejal de Movilidad José Manuel Verdulla. «Tenemos un buen diálogo con el Ayuntamiento pero no termina de llegar la solución. Con el anterior equipo de gobierno se aprobó cedernos la instalación de manera gratuita pero el actual concejal nos ha aclarado que eso estaba aprobado en el pleno del Ayuntamiento pero no había visto bueno del interventor ni nada más, no estaba en ningún papel. Ahora se está haciendo bola el asunto porque se está generando una deuda con el Ayuntamiento que es un inconveniente a la hora de que nosotros tengamos acuerdos con otras adminitraciones, ya que nos piden no tener deudas pendientes», explica Rafael Reyes.

autocrítica sobre el sector

Y al igual que pide y critica, Reyes también mira hacía dentro y analiza un servicio que tiene margen de progresión en la ciudad. «Hay que mejorar muchas cosas, para empezar nosotros porque damos un servicio al ciudadano. Deberíamos estar en horas a las que nadie les gusta estar pero en las que deberíamos estar. Hay muchas quejas del servicio y es algo que tenemos que mejorar porque muchos usarios se quejan de que no hay taxis a determinadas horas«, reconoce.

¿Por qué se da esta situación? «El problema que vengo observando es que la figura del taxista ha cambiado mucho. Hoy en día la calidad de vida y la conciliación familiar es fundamental y la gente joven que entra en el taxi no asimila que esto es un trabajo diario de 12 horas para que sea rentable. Yo entiendo que la gente joven tiene familia y tal pero para verle color a esto hay que echar horas. Un taxista quiere trabajar por la mañana e irse a mediodía y eso es muy complicado. Anteriormente teníamos hasta 90 asalariados por la noche y ahora no llegamos a 40·, reconoce el presidente de Radio Taxi.