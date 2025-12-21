El Puerto encara un 2026 de grandes proyectos tras liquidar su deuda histórica

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha hecho balance del año 2025 y ha presentado las líneas maestras para 2026 durante el tradicional desayuno de Navidad con los medios de comunicación. Acompañado de su equipo de Gobierno, Beardo ha destacado que la ciudad encara el nuevo año con las cuentas municipales saneadas y una agenda cargada de nuevas oportunidades y proyectos estratégicos.

Deuda cero y nuevos servicios

Uno de los hitos más relevantes es la cancelación total de la deuda que arrastraba el consistorio, que ascendía a 140 millones de euros en 2019. Según el alcalde, los presupuestos ya están aprobados y se ha liquidado la deuda financiera, comercial y la pendiente por sentencias. Esto permite la próxima licitación de contratos clave como el de playas y pinares, mantenimiento urbano, autobuses y edificios municipales, que se sumarán a los ya renovados de limpieza o parques y jardines.

Grandes obras e infraestructuras

El Puerto avanza en 2026 con importantes obras en ejecución, como la construcción del Estadio de Rugby, el Tanque de Tormentas y la segunda pasarela peatonal sobre el río. Además, Beardo ha señalado el reto de iniciar la construcción del puente de tráfico rodado a finales del próximo año, una infraestructura clave para la movilidad en la ciudad.

Junto a las grandes infraestructuras, el Ayuntamiento impulsa un ambicioso plan de vivienda municipal para facilitar el acceso a vivienda asequible y dinamizar el centro histórico. Este plan se complementa con la mejora de los barrios, donde se prevén nuevos equipamientos deportivos y parques infantiles para incrementar la calidad de vida de los vecinos.

El alcalde ha afirmado que la transformación del Ayuntamiento hacia una gestión más eficiente, la bajada de impuestos y la colaboración público-privada han sido claves. "Todo ello nos permite proyectar un gran futuro para El Puerto, con crecimiento, oportunidades y mejoras que benefician a todos los portuenses", concluyó Beardo, subrayando que la ciudad se consolida como un referente de crecimiento.