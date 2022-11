El portavoz del PP en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María denuncia en Comisaria los sucesos del Pleno

El portavoz del Partido Popular y del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto, Javier Bello, ha denunciado los hechos acontecidos en el pleno de la ciudad ayer miércoles 9 de noviembre en la Comisaría de la Policía Nacional; siguiendo las recomendaciones de los servicios jurídicos.

Bello acaba de interponer una denuncia contra el diputado provincial y concejal del PSOE, David de la Encina, en la que relata pormenorizadamente cómo se desencadenaron los hechos hasta llegar al momento de las amenazas e insultos por parte de dicho edil de la oposición hacia su persona.

Situación que se produce -y así está grabado segundo a segundo. tras la suspensión del Pleno por parte del presidente, que opta por suspender temporalmente la sesión para no expulsar a David de la Encina por incumplimiento del reglamento plenario, que obviamente está sujeto a unas normas y tiempos.

Tras haberle llamado hasta en dos ocasiones al orden, el presidente del Pleno comunica que la sesión pública se suspende y es entonces cuando el edil del equipo de Gobierno, Javier Bello, va a abandonar la sala cuando comienza la batalla de insultos por parte de David de La Encina, con una actitud gestual de provocación absoluta, como se aprecia perfectamente en las imágenes grabadas en el Pleno y que se pudieron seguir en directo ya que los plenos municipales además de grabarse en vídeo acta se retransmiten en streaming.

Cuando el portavoz del Gobierno pasa ante David de la Encina se encara a Javier Bello y le grita hasta en tres ocasiones “Te voy a reventar la cabeza”, entre otros insultos como “cobardes”, “¿dónde vais?”, “eres un niñato”…

Obviamente tal y como se recoge en la denuncia David de la Encina no debió de ser consciente de que todo estaba siendo grabado y retransmitido, al haberse quedado uno de los micros abiertos.

Javier Bello lamenta la imagen “tan grave ofrecida a la ciudadanía, impropia de representantes del Gobierno y que El Puerto no se merece bajo ningún concepto, por muchas discrepancias que pueda haber en una Corporación Municipal, donde tiene que imperar el diálogo y el debate siempre desde el respeto y la tolerancia; pero como se puede visualizar en el vídeo en todo momento es David de la Encina quien está increpando y buscando miradas cómplices entre los policías de la UPBLA y su equipo, al que se escucha claramente cómo le pregunta ¿Tú crees que esto nos va a venir bien?, -una vez Javier Bello ya ha salido del salón de plenos, lo que deja evidencias de que todo estaba orquestado previamente”.





Por su parte, el Portavoz socialista, David de la Encina, que ha calificado los hechos como lamentables, bochornosos y penosos, ha pedido disculpas a la ciudadanía por haber tenido que asistir a dicho espectáculo, al tiempo que ha asegurado que “desde el PSOE no vamos a permitir por más tiempo ni una mentira más del PP, de Beardo o de Bello. Ya está bien de mentir para no argumentar y de utilizar el pleno para sus mentiras”.





Desde el Partido Socialista lamentan lo ocurrido y señalan que “tras más de 3 años de mandato en los que Beardo no ha cumplido ninguna de sus promesas, la ciudadanía está harta y ellos nerviosos porque no pueden defender su gestión y ante eso utilizan la mentira. En el caso de ayer, desde el PP eran incapaces de defender el dinero público con el que están financiando a un supuesto medio de comunicación para el autobombo de Beardo, para lo cual lanzaron mentiras que vamos a demostrar desde el PSOE.





Lo que no es de recibo como señala De la Encina “es que cuando el alcalde suspende el pleno, Javier Bello se acerque a mí provocando y aparezcan por medio 2 cargos de confianza del alcalde y uno de ellos me dé un codazo en el estómago y me diga te espero fuera; ante lo cual cualquier persona reacciona para defenderse. Muy grande les está viniendo el cargo a muchos de los ediles y cargos de confianza del PP que no son capaces de respetar las instituciones ni los cargos que representan y que están ensuciando la política local hasta límites nunca imaginados”.





Desde el PSOE anuncian asimismo estar valorando posibles acciones legales.