Miguel Molina, uno de los alcaldes más votados de España

Andalucía Por Sí y Miguel Molina han arrasado en Barbate consiguiendo 17 concejales de los 21 que forman el arco plenario del Ayuntamiento de Barbate. El PSOE ha obtenido dos y el Partido Popular otros dos.

El reelegido alcalde, Miguel Molina, reconoce en COPE que "es una alegría, le pedí a la Virgen del Carmen que me ayudara para ganar y gestionar bien el pueblo y la verdad es que me ha ido muy bien. Estoy muy ilusionado y agradecido a Barbate porque ha sido todo el pueblo prácticamente que me ha dado su confianza. Nos han premiado estos cuatro años gobernando con una minoría e intentando sacar adelante muchos proyectos. Todo eso ha sido un cúmulo de circunstancias para que hayamos ganado con tanta holgura".