Los hoteleros gaditanos entre la incertidumbre y la falta de información para la reapertura

Seguimos en fase de desescalada y desde la semana que viene se permitirá la reapertura de los hoteles. Stefan De Clerk es presidente de los hoteles de la provincia y reconoce la complejidad del asunto.

"Tenemos restricciones importantes que nos hacen plantearnos abrir o no, teniendo en cuenta que no la gente no se puede mover entre provincias. Nos exigen abrir sin zonas comunes y eso es complicado porque un turista no podría bañarse en una piscina, por ejemplo".

Otras dudas en los hoteles están en los ERTE: "Tenemos que ver si podemos incorporar a los trabajadores poco a poco conforme a las necesidades que tengamos pero aún no tenemos oficialidad y el documento de ello".

Medidas en los hoteles

La incertidumbre llega a cómo se puede afrontar la reapertura: "No entendemos la falta de comunicación por parte del Gobierno que aún no se ha puesto en contacto con el sector para establecer qué podemos hacer", reconoce De Clerk.

"De momento no nos han dicho nada sobre qué medidas implantar en los hoteles. Se está elaborando un documento de mínimo y que se establezca un protocolo a nivel nacional", reconoce De Clerck.