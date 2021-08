Iniciativa para no perder Estadio Carranza

La Plataforma Estadio Carranza anuncia medidas legales cuando se haga efectivo el cambio de nombre del coliseo cadista, así como una iniciativa para recuperar el sentimiento del cadismo con su estadio.

La peña cadista Enrique Mateos ha escenificado la puesta de largo de un camino que no va a tener fin y en que esta plataforma quiere plantar batalla.

"Para el cadismo el nombre del Estadio no ha cambiado. La gente sigue hablando de Estadio Carranza y los medios también. El propio club lo sigue reflejando en las entradas y sigue apareciendo. Habrán vencido en la batalla de las letras pero no han convencido. La plataforma no va a parar en sus actuaciones", explica el periodista Juan Limón.

Desde esta plataforma recuerdan que "el cadismo está muy vivo y lo que queremos es que la afición responda ante todo. Por encima de todo está el cadismo. Cádiz seguirá teniendo un nombre como Carranza", asevera uno de los portavoces.

Cuestionados sobre el porqué del cambio de nombre, Manuel Pérez Fabra explica que "han cambiado el nombre buscando una justificación. No se incumple la Ley de Memoria Histórica. La propuesta, la nuestra, es que se quedara en Carranza porque para el imaginario cadista es su estadio. Por vergüenza democrática deberían haber dicho que el procedimiento no es el adecuado". Todo ello en referencia a los escasos 200 votos que decidieron el nuevo nombre del coliseo cadista.

Con todo, la plataforma se prepara para lo que viene y es que no se va a quedar parada y anuncia batalla legal. "Cuando pongan el nombre estamos pensando en acciones judiciales. Han interpretado le ley desde el sesgo político, la han interpretado como han querido y por ello emprenderemos acciones legales cuando cambien el nombre".

Pérez Fabra que el proceso "no ha sido democrático porque no contaba con los miles de gaditanos que querían que el estadio no cambiara de nombre".

Iniciativa 'Carranza 10'

De cara a seguir reivindicando el nombre del coliseo gaditano, se va a llevar a cabo una iniciativa que desde esta plataforma esperan contar con el apoyo de toda la afición en los partidos en casa del Cádiz CF. Una iniciativa llamada 'Carranza 10'.

"Hemos sondeado a varios sectores del cadismo que ha sido una gran ausente del proceso. Se nos ocurrió cuando la gente se puso en pie y hemos llegado a la conclusión de que en el minuto diez de cada partido la gente se ponga en pie y se recupere ese grito de 'qué bote Carranza'. Que nada ni nadie impida a la afición expresar su sentimiento", apunta Juan Limón.

Iniciativa que se suma a la creación de una peña en las próximas fechas. "Más de 200 personas ha puesto su interés en formar parte de la peña Estadio Carranza que tendrá una pancarta en el Estadio".

Al respecto, Manuel Pérez Fabra no entiende cosas como el presupuesto que se destina por parte del Ayuntamiento para algunos aspectos y no para otros. "Si no había dinero para arreglar los desperfectos del estadio (la zona de Preferencia está vallada por desprendimientos) ¿de donde ha salido el dinero para quitar las letras?", se pregunta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

Sandra Golpe: "Es un orgullo como mujer y gaditana pregonar el Trofeo Carranza"

Florin Andone: "Si alcanzo mi nivel estoy seguro que vamos a disfrutar todos"