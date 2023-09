Gobierno dice que el contrato de Navantia con Arabia Saudí para las corbetas no está congelado

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que el contrato de Navantia con Arabia Saudí para la construcción de cinco nuevas corbetas, pactado en 2022, no está "en ningún caso" congelado y sigue su tramitación.

De esta forma ha negado las informaciones en las que se indica de una posible paralización de este contrato por parte del país árabe y ha afirmado que no tiene "ninguna constancia de que por parte de Arabia Saudí esté habiendo ningún tipo de obstáculos e inconvenientes".

En ese sentido ha indicado que este convenio no lo gestiona el Ministerio de Defensa sino Navantia, con la que tienen "una relación magnífica", recordando que la Armada tiene asignados varios contratos con esta compañía, y que será esta última quien deberá responder a estas informaciones.

"Sinceramente no sé de dónde ha salido esa noticia, no me consta que esté en ningún caso congelado, está siguiendo la tramitación", ha afirmado Robles, quien ha apostillado que como Gobierno y como ministra de Defensa "le tengo que decir que no" en respuesta a esa presunta congelación del contrato.