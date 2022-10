La Diputación de Cádiz contribuye al mantenimiento de los espacios verdes urbanos

Los espacios verdes en los entornos urbanos aportan riqueza y variedad medioambiental, favorecen el equilibrio ecológico, contribuyen a luchar contra el cambio climático y proporcionan bienestar a las personas. Para facilitar su mantenimiento, la Diputación de Cádiz ha entregado un total de 119.301 árboles y arbustos en los últimos tres años a ayuntamientos, centros educativos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia. Ha sido en el marco del Plan Provincial de Arbolado Urbano, del que se hace cargo el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, con el objetivo de asistir y favorecer la existencia y continuidad de las zonas verdes en todos los municipios. Algarrobos, naranjos, árboles del amor, encinas, buganvillas, jazmines y así hasta más de 80 especies vegetales conforman el catálogo de árboles, arbustos, y plantas ornamentales que el Servicio de Desarrollo Rural pone a disposición de las entidades destinatarias.





En desglose, entre los años 2020, 2021 y 2022 han sido adjudicados en las respectivas convocatorias 36.008, 38.125 y 45.168 árboles y arbustos. Unas cifras que podrían haber sido más altas de no haberse visto afectado por la pandemia este programa, pero que también evidencian su reactivación este año, ha puesto de relieve el vicepresidente segundo y responsable de esta área, Javier Vidal.





No obstante, el diputado resalta que este esfuerzo de producción y adjudicación no resulta suficiente si no se acompaña de la puesta en marcha de acciones de formación, concienciación, planificación de los espacios, cuidados, conservación, modernización de los servicios públicos y, en general, de políticas que apuesten por la flora urbana como medio, no sólo de embellecer los municipios sino de mejorar la calidad del medioambiente y por tanto, contribuir al bienestar de quienes habitan en ellos. Es por ello por lo que desde el Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible también se impulsan y promueven jornadas formativas con colectivos de interés, espacios de reflexión y programas educativos, entre otros.





El Plan Provincial de Arbolado Urbano cuenta con más de 20 años de trayectoria en la administración provincial. Su objetivo es facilitar a los ayuntamientos, especialmente los de menor población, el cumplimiento de sus competencias en materia medioambiental y, en particular, las referidas a parques y jardines públicos. Para ello, la Diputación ofrece ayudas en especie, además de asesoramiento, asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica para el mantenimiento de los espacios verdes en las localidades de la provincia.





Las especies vegetales suministradas a las entidades se producen en los viveros que tiene la Diputación, donde se producen especies autóctonas susceptibles de ser plantadas en entornos urbanos. La mejora ambiental y paisajística de parques, jardines y plazas; la creación de nuevos espacios verdes o la restauración de zonas paisajísticamente degradadas son algunas de las actuaciones a los que se destina este material vegetal.





En estos momentos, el Plan Provincial de Arbolado Urbano 2022-2023 se encuentra en fase de estudio de las solicitudes registradas.