El coro de Luis Rivero abrirá la Gran Final que cerrará la comparsa de Martínez Ares

La Gran Final comenzará con las actuaciones de las antologías de Juan Carlos Aragón y Manolo Santander y solamente habrá un descanso, tras el segundo bloque de actuaciones.

Coro - Al sonar las doce

Chirigota - Estrés por cuatro

Cuarteto - Cari, resiste

Comparsa - Los encaidenaos

Coro - La colonial

Chirigota - Los #Cádizfornia

Cuarteto - Vida y obra de Juan Carlos I, Bajo D

Comparsa - Los aislados

DESCANSO

Coro - Creaciones S.A.

Chirigota - Los Geni de Cádiz

Cuarteto - El cuarteto del More...

Comparsa - ¡Oh capitán, my capitán!

Coro - Tócame

Chirigota - No aguantamos más... vamos de impacientes

Comparsa - La chusma selecta