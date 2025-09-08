Comienza la recogida de libros y material escolar en las papelerías

Tenemos el comienzo de curso a la vuelta a la esquina, en un par de días aquí en Andalucía. Estamos ya con la recogida de los libros, ¿cómo viene este con libros, el material escolar? Celeste García, de Inforpapel nos cuenta que este año tenemos renovación de libros, en primero y segundo de primaria y cuarto de ESO. El Cheque Libro supone un ahorro importante para las familias en esta vuelta al cole.

Son libros que se renuevan y el resto pues son reusados, de otros años. En cuanto al material escolar, ya han dado todas las listas en los coles o en la mayoría de los colegios y los papás y mamás ya están recogiendolo para poder empezar el miércoles con todo nuevo.

"En cuanto al gasto medio por alumno según el curso, si es infantil, infantil suele ser más costoso por el tema de que no hay cheque libro, no hay programa de gratuidad de libros de texto. Entonces el promedio en infantil suelen ser unos 120 euros aproximadamente, depende del centro, y luego aparte lo que es material escolar, que suelen ser unos 30 euros aproximadamente. Y en primaria, como tenemos el programa de gratuidad, el cheque libro y en secundaria igual, es diferente. Los libros serían gratuitos, obviamente, como he dicho antes, y el material suele rondar, depende del centro, pero es sobre unos 50 euros."

Hay ayudas, como el cheque libro, que funciona también para que tengamos en las familias un ahorro considerable porque un promedio en primaria suele ser unos 130-150 euros, y en secundaria puede llegar hasta 240 euros de ahorro en los libros de texto, en el bolsillo de los ciudadanos se nota. ¿Y cómo funciona el cheque libro? "Lo puedes presentar en cualquier librería, papelería que tengas de confianza, descargándolo en el programa que tenemos, en una aplicación iPasen. Va con un código QR, eso se escanea, y ya podemos acceder a todos, y preparamos lo que son los libros. Ya cuando está completo, lo retiran y se los llevan."

También desde als papelerías hacen un esfuerzo para ayudar con ofertas a las familias. "Dentro de lo que cabe las papelerías, hacemos todo lo posible para que a los padres les supongan el menos gasto posible. Entonces, entre lo que puedan reutilizar de otros años y las promociones que tenemos las papelerías, pues también es un ahorro considerable. Pero lo que es material escolar, suele ser eso, unos 50 euros aproximadamente por niño."