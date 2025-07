Carlos Coello: "Me gustaría que me recuerden no solo por los títulos sino porque soy una persona seria y trabajadora"

Carlos Coello, cuatro veces campeón del mundo de Muai Thay, hace un repaso de una carrera que trata de enfocar no solo en sus combates, sino en todo lo que rodea a su deporte. De hecho, hace poco ha estado presente en Madrid en una exhibición de su práctica deportiva y todo lo que rodea a un país que lo ha acogido desde el primer día, Tailandia.

"Vivo en otra fase de mi vida en la que estoy enfocándome mucho a fomentar el deporte, los valores y también todo lo que he aprendido en estos últimos años", reconoce el campeón del mundo gaditano.

"Lo ideal es tener otras cosas en mente. En Tailandia me tienen muchísimo aprecio y es eso algo que yo recibo de buen grado. Es una satisfacción personal que yo me llevo, que la gente me recuerde no solo por los títulos sino que se acuerden de que he sido buena persona y trabajadora. Me llevo esa satisfacción en todos los sentidos".

Coello desvela que ha tenido contactos con el campeón Ilia Topuria, cuyo entrenador buscó una colaboración a modo de entrenamiento con el gaditano. "Demuestra que se están haciendo las cosas bien", reconoce.

El gaditano espera volver a competir en Cádiz pero tampoco sin una prisa excesiva. "Si sale no pasa nada, seguiré. Yo pongo de mi parte para todo pero lo importante es no pararse".