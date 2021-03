Caminito de fe con la Virgen de las Angustias

La capilla del Caminito tiene un encento especial. Sus reducidas dimensiones, estar cerca de la Alameda, la propia calle Isabel La Católica y sobre todo la presencia de la Virgen de las Angustias con su hijo en el regazo, hacen de este bendito lugar algo muy especial.

No se verá la maniobra de salida del paso del Caminito siendo montado en la propia calle. No veremos cómo la Virgen de abre paso por las calles de su barrio de San Carlos. No es un Miércoles Santo para ello, pero sí para tener un momento de cercanía con ella.

“Nací en la calle Costa Rica, muy cerquita de aquí, y desde pequeño he estado muy vinculado a la hermandad. Para mi es algo muy grande que me da mucha fuerza y mucha fe”, reconoce Fernando Jiménez en el dintel de la capilla donde se puede contemplar toda la inmensidad de una de las imágenes más queridas por los gaditanos.

“Tengo sentimientos encontrados. En 2019 no pudimos procesionar por la lluvia y al menos este año hemos recuperado sensaciones pero la pandemia que nos ha privado de ello. Lo peor fue el año pasado y al menos ahora la cofradía se ha acercado bastante a los hermanos por las redes sociales y también en la propia capilla. Se han podido hacer muchas cosas, excepto la salida. Esperemos que la próxima Semana Santa sea de disfrutar y tener a nuestra imagen en la calle”, apunta el hermano de la cofradía.

Una capilla abierta a la gente

Como todas las cofradías, un guardia de seguridad controla la entrada y salida en un recorrido perfectamente delimitado en al capilla. Rodear a la Virgen de las Angustias permite disfrutar de lo coqueto del lugar y lo cuidado que está todo. Pablo Chaves, hermano mayor, atiende a los hermanos. Da estampas a los que se acercan y se preocupa de que todo esté en orden. “Se ha intentado reflejar lo que es nuestra manera de ser con el montaje que hemos hecho. Las mismas flores que van en el paso, los candelabros y la semejanza es muy similar a la de la calle cuando procesiona”.

Una Cuaresma “muy agradable”, tal y como apunta Chaves. “Los gaditanos están viendo nuestras imágenes y están siendo muy cercanos a todas sus devociones. Hay que recordar la situación que vivíamos el año pasado y la que tenemos ahora. Los hermanos se han encontrado aquí, hemos estado hablando con ellos y eso es importante”.

La hermandad se ha planteado como tarea acercarse más que nunca a la gente, de ahí que la capilla esté abierta casi toda la semana en la actualidad. “Estamos muy cerca del barrio. La capilla se está abriendo casi todos los días desde principios de año para que los hermanos se puedan acercar cuando quieran”. Y es que si por algo se caracteriza la Virgen de las Angustias es por la enorme devoción que le profesan muchos gaditanos. No hay ciudadano que no se pare y entre a verla.