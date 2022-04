El PP de Cádiz pide que se devuelva a las familias la recaudación extra por la subida de los precios

El Partido Popular de Cádiz, a través de la portavoz provincial y senadora Teresa Ruiz Sillero, ha pedido que “se devuelva al bolsillo de los gaditanos el incremento de la recaudación por impuestos que está teniendo el Gobierno a causa de la subida de los precios, porque no puede ser que sean los ciudadanos los que asuman el coste de la crisis mientas que el gobierno recauda cada vez más”.





Ruiz Sillero ha incidido en “la complicada crisis que afrontan muchas familias gaditanas con una subida continua de los precios en la luz , el gas, los combustibles y de forma generalizada en la cesta de la compra y una pérdida de poder adquisitivo que afecta de forma muy preocupante a la economía de muchas personas . No es entendible que los ciudadanos estén haciendo un esfuerzo y que el Gobierno mientras confíe en que la situación mejore con el tiempo sin hacer nada para ayudar a la gente ”.





Teresa Ruiz Sillero, Partido Popular de Cádiz





En concreto, el Partido Popular de Cádiz pide, tal y como se recoge en el plan fiscal defendido por Feijóo, una bajada del IRP a las rentas inferiores a los 40.000 euros, ayudas directas a personas vulnerables que no tienen la obligación de realizar la declaración de la renta y la reducción del IVA del gas y la luz “medidas que se pueden poner en marcha de forma inmediata y que tendrían un efecto positivo directo permitiendo a las rentas medias y bajas recuperar poder adquisitivo y una mayor capacidad económica”.





Ruiz Sillero explica que sólo los dos primeros meses de este año se han recaudado 7.500 millones de euros de más por la inflación, mientras el Gobierno preveía ingresar 9.000 millones de euros en todo 2022 “por lo que no hay ningún motivo para que el excedente de recaudación extraordinaria no se utilice para facilitar que los ciudadanos tengan unas mejores condiciones y se les reintegre el esfuerzo que están haciendo y que muchos no pueden asumir. No es entendible que el PSOE se empeñe en dejar en manos del Gobierno el excedente de recaudación en lugar de ponerlo en manos de los ciudadanos”.





Por último, reclama al PSOE gaditano que muestre su apoyo a estas medidas porque “de no ser así, tendrían muy difícil explicar el explicar a las familias gaditanas porque no se les ayuda cuando está en sus manos hacerlo”.