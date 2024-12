Bruno García, en COPE: "Las cosas van lentas, pero van a salir adelante"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha hecho balance de un año que está cerca de marcharse y en el que el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha tratado de poner las bases "de lo que debe ser el Cádiz del futuro".

Son palabras del edil muncipal destacando que "este 2024 ha sido el año de ir cerrando acuerdos y cuestiones importantes que se van a ir materializando en el 2025", ha asegurado en una amplia entrevista en los micrófonos de COPE Cádiz.

Entre las cuestiones importantes de las que habla el alcalde están los asuntos sociales y la vivienda. El edil destaca la ampliación del número de plazas disponibles para personas sin hogar en la ciudad. "Hemos hecho un censo y tenemos más o menos controladas las personas que viven en la calle. Estamos reformando el albergue muncipal y lo que antes era un plan para luchar contra el frio ahora va a ser un plan permanente todo el año", asegura.

Respecto a la vivienda, García sabe de sobra que hoy por hoy es uno de los grandes quebraderos de cabeza de la administración. "Estamos en la solución de un asunto importante y apoyando a administraciones como el estado en la construcción de viviendas en Navalips". Un proyecto que aspira a crear más de 800 viviendas en una ciudad muy limitada por el suelo.

EL PRECIO DEL AUTOBÚS Y EL PLIEGO

Con el cambio de año puede llegar el cambio en la tarifa reducida del autobús, debido a que el Gobierno dejará de bonificar el billente. Actualmente se paga en Cádiz 35 céntimos de billente con bonobús, de los cuales una parte sufraga el Ayuntamiento y la otra la dejará de sufragar el Gobierno. "Somos optmistas con ese asunto y daremos noticias pronto, pero es alarmante que la oposición critique algo que ellos mismos van a eliminar", asegura.

El futuro de Valcárcel sigue siendo un tema clave. "Nunca antes estuvo tan cerca la solución a Valcárcel", ha apuntado Bruno García. El alcalde ha adelantado que 2025 será el año de proyectos como el parque en el cementerio y el Pabellón Portillo, entre otros.

El alcalde ha recordado que el nombre del Estadio no sigue siendo una prioridad y sobre la limpieza asegura que "la ciudad está más limpia pero no como a mi me gustaría".