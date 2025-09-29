Blue Zone Forum volverá a celebrarse en 2026 de la mano de la UCA y enfocado en las renovables

El Blue Zone Fórum, el foro de economía azul auspiciado por la Zona Franca de Cádiz dentro de su estrategia de innovación, volverá a celebrarse el próximo año de la mano de la Universidad de Cádiz y adoptará de nuevo el nombre Blue Zone Fórum-Innovazul. Esto será posible gracias a la firma de un convenio en el que ha participado el delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González; y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantel.

En el documento rubricado por ambas instituciones se comprometen a la celebración conjunta de este congreso en los años pares, con carácter bienal, por un periodo de cuatro años ampliables.

De esta manera se da continuidad al Blue Zone Fórum Navalia Meeting, que ha concluido la semana pasada en el Palacio de Congresos y que ha congregado a más de 60 ponentes, más de mil participantes y empresas de primer nivel de la economía azul y especialmente la construcción naval.

Odile Rodríguez de la Fuente fue la primera de las ponentes, que protagonizó la conferencia inaugural, haciendo un recorrido concienciador sobre los efectos de la mano del hombre en la naturaleza, tal y como predijo su padre, el gran divulgador Félix Rodríguez de la Fuente en los años 70, al que describió como un verdadero pionero. La jornada estuvo repleta de espacios de conocimiento para todos los gustos. Especial interés despertó la mesa dedicada a las “Energías renovables marinas más allá de la eólica”.

Esta edición del Blue Zone ha estado dotado con un gran componente cultural y tuvo un arranque espectacular con “Mar de plata, Azul profundo” que puso sobre el escenario del Palacio de Congresos una obra escénica y plástica creada por el artista y académico Paco Pérez

Valencia, de una profunda sensibilidad poética. Este arranque cultural, canalizado a través de la alianza entre Zona Franca de Cádiz y la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, ha tenido como tema central el “contar los océanos, soñar la vida”.

La escritora y divulgadora Elsa Punset, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la inteligencia emocional, fue la encargada de abrir la segunda jornada del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 con un discurso muy entretenido que ha hecho una llamada a ser optimistas, a tener una visión positiva para sentirnos mejor y mejorar nuestra vida. Hay que proteger nuestra alegría”, dijo.

Gran aforo e intensa en cuanto a mesas redondas y foros especializados con temáticas variadas como la eólica marina y el emprendimiento, entre otros, en la segunda jornada. Los clústers navales y entidades del sector de toda España han tenido un espacio importante esta jornada en la que se habló mucho de innovación y construcción naval.

Finalmente, el economista y referente empresarial Emilio Duró cerró con su ponencia la tercera edición del evento internacional y ha dado claves para fortalecer el emprendimiento con actitud proactiva y positiva. Además, la periodista Angels Barceló emitió el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser en directo desde el Palacio de Congresos de Cádiz.

La fuerte presencia internacional se ha hecho notar en el evento con participación en distintas mesas de la presidenta de la AZFA, Claudia Pellerano, el presidente de la entidad colombiana Cotecmar o el embajador de Canadá.

El delegado de la Zona Franca, Fran González, ha valorado muy positivamente esta tercera edición del evento que ha concluido hoy, explicando que este foro “consolida a Cádiz como polo de Economía Azul con un ecosistema que ofrece las condiciones idóneas para el desarrollo y consolidación de las startups y emprendedores”.

Fran González ha añadido que “hemos dejado claro que el programa de aceleración de nuestra incubadora funciona, nuestras startups funcionan, algunas de ellas han estado con nosotros en la zona de expositores y han participado del intercambio de conocimientos y experiencias, dejando claro que día a día se refuerza nuestro papel como impulsores de emprendimiento e innovación en el marco del nuevo modelo de industria 4.0 de la Zona Franca de Cádiz, cuyo eje central es la Economía Azul”.