El discurso optimista de Elsa Punset abre la segunda jornada en Cádiz del Blue Zone Forum-Navalia Meeting

La escritora y divulgadora Elsa Punset, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la inteligencia emocional, ha sido la encargada de abrir la segunda jornada del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 con un discurso muy entretenido que ha hecho una llamada a ser optimistas, a tener una visión positiva para sentirnos mejor y mejorar nuestra vida. Hay que proteger nuestra alegría”, ha dicho.

Con continuas llamadas a la participación del público asistente, creando un ambiente muy agradable y apelando muchas veces a los jóvenes que llenaban el auditorio, Elsa Punset ha recordado que la velocidad en la que estamos inmersos en el mundo de hoy es un problema, argumentando que “el exceso de estrés mata la alegría” y ha ofrecido claves para nuestra salud mental y física. Ha sido en definitiva una charla amena que ha llenado de risas y sonidos el auditorio y ha llenado de optimismo al numeroso público asistente.

Al igual que la jornada del miércoles, la de hoy ha estado repleta de conocimiento y de información con expertos pertenecientes a distintos ámbitos, con temáticas diversas. De esta forma, además del espacio dedicado al Foro de Financiación de IberoBio, por la mañana se ha llevado a cabo la mesa sobre eólica marina moderada por José Luis Trillo, director de la empresa Atridel, en la que han participado Rodrigo Ballesteros, senior advisor de la Embajada de Noruega en España; José Luis Inogés, esponsable de Desarrollo de Negocio de Navantia Seanergies; y César Martín, responsable de Infraestructuras en Área de Competitividad e Innovación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La jornada de la mañana ha contado también con la presencia de Nacho Dean, aventurero y explorador, primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando, que ha despertado la admiración del numeroso público joven.

Y es que la jornada de hoy ha contado con la asistencia de estudiantes de seis institutos de la provincia de Cádiz, alumnos pertenecientes a dieciséis clases de estos centros docentes, muy interesados en materias como el emprendimiento, con la mesa protagonizada por Ana Oliveras, directora de Tops Gamers Academy, pionera en el sector de los eSports y premio Challenge Play for Women en diciembre de 2018.

Por la tarde, el sector naval ha sido protagonista con la mesa “El naval español desde el prisma regional. Visión de los clústeres y asociaciones regionales”, moderada por el presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat, y las intervenciones de los responsables de los clúster de Andalucía e Islas Baleares y del Centro Tecnológico Naval y del Mar. LA segunda parte de esta mesa ha estado moderada por el presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz y ha contado con la participación de los representantes del Foro Marítimo Vasco, además de los clúster de Cantabria y Canarias.

Durante la jornada ha habido además mesas para todos los gustos. Desde acceso a la financiación, innovación, casos de empresas como Petaca Chico y el espacio dedicado a “Genera tu idea de negocio con Lego”, que ha suscitado un enorme interés entre el público joven.

Durante todo el día ha sido continuo el flujo de visitantes a la zona de stands, en donde se ha podido asistir a demostraciones en vivo de algunos de los expositores sobre algunos productos innovadores que están desarrollando distintas startups, algunas de ellas que participan en el programa de aceleración de la incubadora de la Zona Franca de Cádiz.

La jornada de mañana viernes, en la que se clausurará el Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025, tendrá como arranque el programa Hoy por Hoy de Angels Barceló de la Cadena Ser que se emite en directo desde el Palacio de Congresos y comienza a las 8 de la mañana.

Emilio Duró protagonizará la ponencia estrella con a que se cerrará el evento y habrá un espacio que tendrá a la mujer como protagonista con el Foro Blue Women, al igual que en la anterior edición, un espacio reservado en exclusiva para la presencia femenina en el sector azul.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2021-2027, a través de la Fundación INCYDE.