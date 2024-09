La batalla del gaditano José Manuel Candón con el Ministerio de Defensa: "Llegaré hasta el final"

Palo importante para el que fuera teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón. Natural de Medina Sidonia y residente en Chiclana de la Frontera, el gaditano ha visto como la indemnización prometida por el Ministerio de Defensa no se va a producir finalmente. Una cuantía que el militar reclamada tras lo sucedido hace 13 años en Hoyo de Manzanares cuando una explosión acabó con la vida de cinco personas y dejó graves heridas a otras dos, entre ellas Candón que perdió prácticamente la visión.

Pero la batalla más dura para José Manuel Candón y el resto de familiares de los heridos y fallecidos de Hoyo de Manzanares ha sido la judicial, ante un Ministerio de Defensa que ha dicho de todo en estos años. Desde reconocer una indemnización a los heridos hasta lo último, denegarla por completo, a pesar del compromiso de la ministra del ramo, Margarita Robles. Todo ello sin olvidar que el Tribunal Supremo confirmó el archivo de la causa «al no ser los hechos constitutivos de delito y, en todo caso, de haberlo habido, haberse extinguido la responsabilidad penal por su prescripción». pero reconoció la imprudencia en esas prácticas de desactivación de explosivos en el campo de maniobras de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra.

«Nos sentimos engañados y despreciados. Esta resolución de la ministra Robles es una burla de la sentencia del Supremo en el que se observó que había imprudencia en la entrega de un material explosivo que se encontraba en un estado lamentable. Además los tribunales militares decidieron que nos tenían que indemnizar si la Ministra lo entendía oportuno», reconoce el propio José Manuel Candón. El que fuera teniente de Infantería de Marina desvela la llamada que tuvo con la Ministra.

«Hicimos una campaña fuerte en redes sociales hasta que la propia Robles me llamó. Me dio las pautas para pedir la indemnización, nunca me dijo que la situacion no fuera a llegar a buen puerto. Si te llama la Ministra entiendes que todo va a ir bien. Con la sentencia del Supremo en la mano, aunque no se podía achacar a nadie el delito por la prescripción de los mismos, se reconoce que la imprudencia existió«.

Sin embago, todo cambia cuando finalmente desde Defensa se cambia de opinión. «Nuestra sorpresa cuando Robles resuelve en contra de su asesor jurídico, el cuál estima parcialmente nuestra reclamación pero la Ministra se fija en un dictamen del Consejo de Estado, no vinculante, por el que finalmente no nos pueden indemnizar porque esa cantidad quebrantaría el Tesoro Público, según dicho informe», explica Candón.

Una cantidad que ni mucho menos es lo que pedían los afectados por la explosión de Hoyo de Manzanares. «Tal y como me dijo la Ministra nos querían pagar 50.000 euros, una limosna teniendo en cuenta que la reclamación asciende a 2 millones de euros. ¿Quebranta el erario público 50.000 euros?», se pregunta Candón.

Un recorrido judicial enorme de 13 años. «Hay cinco familias destrozadas y otras dos, que es mi caso, con muchas heridas en todos los sentidos. Este procedimiento ha estado viciado desde un primer momento. Margarita Robles ha estado indemnizando a familiares de militares en casos similares al nuestro. Le pedimos que no sea arbitraria, que indemnice a todo el mundo por igual. No entiendo porque nuestro caso se trata con un rasero distinto al de los demás».

Y ahora, ¿qué?. José Manuel Candón aclara que va a seguir pelenado. «Lo que pretendo es que Margarita Robles cambie de opinión. En mi caso solo me queda recurrir a la Audiencia Nacional y seguir recurriendo en la vía contenciosa administrativa hasta que las fuerzas y el dinero te acompañen. Estar pleitando contra la administración es muy costoso, una de las viudas ha pagado 50.000 euros en costas. Lo único que puedo decirle a la Ministra es que voy a llegar hasta el final«, concluye.