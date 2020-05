'Bar Virtual', la iniciativa del grupo Arsenio Manila para llevar sus platos a todos los comensales

'Bar Virtual' es una iniciativa que llega el grupo Arsenio Manila en Cádiz. Uno de los grupos hosteleros más importantes de Cádiz y que se reinventa debido a la crisis por el coronavirus.

Raúl Cueto explica explica en los micrófonos de COPE que "somos un grupo de varios locales con su propio estilo y comida y debido a la crisis nos hemos tenido que reinventar. Estábamos trabajando con el servicio a domicilio y nos ha encaminado el proyecto".

"A través de las cocinas que tiene el grupo vendemos los platos por internet con una misma marca gracias al 'Bar Virtual'. Ahí se encuentra todo lo que ofrece nuestro grupo, lo unificamos todo, desde un tartar de atún a un guiso de garbanzos", apunta Cueto.

Menús para todos los gustos y dietas

Dentro del 'Bar Virtual' existe la posibilidad de pedir menús mucho más específicos. Una manera atractiva de pedir comida a domicilio sin duda. "Venimos trabajando con Ubber y con nuestra propia plataforma y logística. No solo vamos a posicionarnos en la venta a domicilio sino en el sector que programa su comida. Vamos a intentar meter una oferta que algunos sectores no tienen por ejemplo aquellas personas que tienen un tipo de dieta y normalmente los servicios a domicilio no encuentran ese tipo de dietas y comidas", explica Cueto.