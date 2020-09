La baja paternal de 120 días de Kichi: "La ciudad va a la deriva y el alcalde de Cádiz no está"

El alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’, que fue padre el pasado sábado de una niña llamada Candela, ha decidido acogerse a su derecho de baja por paternidad.

El regidor gaditano volverá después de las fiestas de Navidad, en concreto estará 120 días de baja. Tras la festividad de los Reyes Magos ya que la baja y el decreto de delegación de funciones tienen fecha hasta el próximo 6 de enero de 2021.

Así, durante más de tres meses, la Alcaldía de la ciudad recaerá en la persona de Demetrio Quirós, primer teniente de alcalde y uno de los hombres de confianza del alcalde gaditano.

Quirós ostentará, además de la Alcaldía accidental de la capital, las delegaciones de Coordinación y Personal y Administración Electrónica, Redes, Comunicación, Transparencia, Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Tráfico.

"La ciudad va a la deriva"

El concejal de Adelante Cádiz, además de las funciones propias como alcalde de la capital, tiene por delante la resolución de problemas laborales en sus delegaciones como la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con la plantilla municipal o solucionar del conflicto abierto con la Policía Local.

El portavoz del Partido Popular en Cádiz, Juancho Ortíz, ha cargado contra la baja del alcalde destacando la situación de la ciudad mientras que el edil no va a estar en su puesto. "Vemos correcto que el alcalde coja la baja que estime oportune por paternidad. Lo que no entendemos es que Kichi se coja la baja que él estime oportuno, una baja de paternidad de 120 días mientras que los autónomos no se pueden coger un día libre o algunos comerciantes cierran. Todo ello mientras aumentan las personas sin hogar y la ciudad va a la deriva", explica Ortiz.