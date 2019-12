El Ayuntamiento reclama ahora a la Junta los proyectos del PSOE en Cádiz

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz ha cargado duramente contra el gobierno de la Junta de Andalucía por lo que consideran incumplimientos de administración regional con la ciudad de Cádiz. Proyectos que van desde la Ciudad de la Justicia, al nuevo Hospital, el Teatro Romano, y sorprendentemente instalaciones deportivas, cosa esta última que el propio consistorio tiene dejado de lado según las quejas de muchos clubes deportivos de la ciudad.

Los proyectos que ahora reclama el equipo de gobierno de José María González 'Kichi' vienen a coalición de la venta de Tiempo Libre por casi 12 millones de euros. Un venta que según el Alcalde "esperamos que revierta en la ciudad de Cádiz".

El edil gaditano habla de inclumpimientos de la Junta que no son nuevos ni mucho menos, ya que en su mayoría llevan décadas de abandono. Aspecto que el propio Kichi ha reconocido. "Sabemos que estos proyectos no son buenos y no es cuestión de demonizar al actual gobierno andaluz pero son ellos los que están gobernando", ha explicado González. El edil matiza que "cuando gobernaba el PSOE me reuní con Susana Díaz y también le recordé estos proyectos".