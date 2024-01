Un año de oportunidades

José Luis Navarro, Asesor de inversiones de Renta 4 nos cuenta cómo ha arrancado este 2024. En estos primeros días del año, la volatilidad ha sido la gran protagonista, viéndose las subidas finales de 2023 frenadas.

Más sabemos de lo impredecible de los mercados en el corto plazo y la poca relevancia que tendrán para los inversores que tengan hecho un buen plan financiero a medio/largo plazo. Por tanto, hoy vamos a enfocar la charla en las principales tendencias y atractivos que ofrecen los mercados a lo largo de todo 2024, tanto a inversores conservadores como tolerantes.

Empezamos con los inversores conservadores

Hace ya tiempo que este perfil debería estar aprovechando las oportunidades que ofrece la inversión en renta fija. No obstante, para este 2024 tengo buenas noticias José Manuel, pues sigue teniendo alternativas increíblemente atractivas.

Me gustaría destacar los fondos monetarios y de renta fija cortoplacista de la casa, renta 4 6 meses y renta 4 renta fija, con tasas internas de rentabilidad anual superiores al 4%, en ambos casos. Pero no todo es rentabilidad, estos instrumentos permiten: tener liquidez absoluta, reinversión automática de plusvalías y gestión activa por parte de un profesional. Todo va orientado a que el inversor conservador consiga su objetivo: rentabilizar su ahorro sin que esto le quite el sueño.

¿Y qué hay de los inversores más tolerantes?

Aún vamos a seguir viendo los efectos del cambio de políticas monetarias y tendencias a lo largo de este 2024. Decisiones sobre tipos de interés o intervenciones de Bancos Centrales seguirán teniendo especial impacto en los mercados. Si bien el objetivo seguirá siendo el de identificar aquellas compañías que mejor se adapten al nuevo entorno y gocen de un mayor potencial.

En consecuencia, una comunicación cercana y de confianza con nuestro asesor y que nos permita adaptarnos a las nuevas tendencias de inversión, será determinante.

Por último el consejo desde Renta 4

La conclusión José Manuel, es que, si bien tenemos año nuevo, nuestra visión no cambia. El inversor conservador debe dar continuidad a sus posiciones, y seguir aprovechando los tipos de interés positivos. Mientras que los inversores más tolerantes al riesgo tienen la tarea de detectar las empresas con mayor potencial y capacidad de adaptación en el nuevo entorno macroeconómico. En cualquier caso, seguimos presumiendo de tener todas las posibilidades a nuestra disposición, sin importar el perfil inversor. Ahora solo queda aprovecharlo. Invito a nuestros oyentes a informarse.

