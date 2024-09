Anne Hidalgo recoge el XIII Premio Cortes en San Fernando invitando a "cuidar a la ciudadanía y la democracia"

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha recogido este martes el XIII Premio Cortes de la Real Isla de León en San Fernando, que recuerda que la ciudad gaditana fue sede y cuna del parlamentarismo y constitucionalismo, invitando a "cuidar a la ciudadanía y la democracia".

Con este premio, nacido en 2002 y con el que han sido galardonado el rey emérito Juan Carlos I, los padres de la Constitución de 1978 (2004), el Parlamento Europeo (2012), Adolfo Suárez a título póstumo (2014), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2016), o el Comité Olímpico Español (2023), entre otros, la ciudad de San Fernando ha reconocido a Hidalgo su destacado trabajo como alcaldesa de París desde hace una década y "el notable avance que ha logrado París en su camino hacia la sostenibilidad, convirtiéndose en un modelo que inspira a ciudades de todo el mundo".

En su intervención, la alcaldesa de París, nacida en la ciudad gaditana, ha manifestado su "emoción" en volver a la tierra donde nació, a la que ha calificado de "muy inspiradora". "Este premio tiene relación con la democracia constitucional" y tras preguntarse por qué en San Fernando y Cádiz se hicieron estos "avances increíbles para la democracia", ha resuelto que "esta tierra es muy abierta a influencias, y así se construye uno, abriéndose a influencias pero guardando valores".

Así, ha señalado que París es "una ciudad también comprometida con libertad, con derechos humanos" y "esta relación entre nuestras ciudades también nos invita a tener cuidado y cuidar a la ciudadanía, cuidar a la democracia".

En este sentido, ha hecho referencia a los cambios que se están vivienda, haciendo hincapié en que "el mayor de los cambios es el cambio climático". "Si hoy pensamos en generaciones que tienen 15, 16, 20 años, no pueden pensar el mundo como lo pensábamos nosotras, no pueden pensarlo de la misma manera porque ellos tienen por delante lo que no teníamos nosotros, se puede agarrar la historia, porque la actividad humana está cargándose el planeta, la naturaleza y también los seres humanos, de modo que esta situación es tan distinta de la que hemos conocido hasta ahora que tenemos que integrarla", ha defendido.

La alcaldesa de París ha afirmado que "el futuro no se puede imaginar solo, nada se inventa solo, puedes tener las mejores ideas del mundo, pero si no las compartes, ahí no sale nada". "Nosotros sabemos que para plantear proyectos, para avanzar, para cambiar nuestra manera de vivir, para tener más respeto al planeta y a las personas, tenemos que convencer, que dialogar, y muchas veces es difícil, pero también tenemos que actuar, no podemos tampoco dejar únicamente la conversación sin decisiones", ha afirmado Hidalgo, que ha añadido que "es el momento donde los alcaldes y las alcaldesas saben que hay diálogo y actuar".

"En estos tiempos tan difíciles para el mundo entero, donde suben los populismos, lo que pueden contar las ciudades es que estamos al nivel de democracia seguramente más fuerte, pero que se tiene también que fortalecer, estamos relevando los retos que son retos globales y estamos actuando y transformando de manera muy concreta en la proximidad", ha manifestado Anne Hidalgo antes de concluir haciendo referencia a la relación "tan fuerte" entre París y San Fernando, que, a su juicio, "va a cambiar todavía un poco más lo que hay que cambiar para que el mundo funcione mejor y con más paz y más humanismo".

Por su parte, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, este 24 de septuembre y junto a la alcaldesa de París, se va a poder utilizar para "reflexionar también sobre los desafíos que tienen en las ciudades para afrontar los retos que se tienen por delante en uno de los momentos más trascendentales de nuestra historia". "Somos las ciudades las que tenemos que poner las soluciones para afrontar esos retos porque el futuro de nuestro planeta, con el clima, con todos los problemas sociales que derivan de la situación en la que nos encontramos depende de las ciudades y ahí tenemos que ser valientes", ha añadido.