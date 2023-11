Con Renta 4 Banco en “El rincón del inversor” José Luis Navarro nos habla de las alternativas de inversión para finales de 2023.



Tras un mes de subidas, tal como comentábamos la semana pasada, estas se consolidan dejando subidas en las principales bolsas entorno al 10%. Además, esta semana tendremos datos sobre inflación en las economías occidentales. Ya introducida la situación de los últimos días a nuestros oyentes, hoy la idea es explicar las inversiones que han sobresalido en este 2023, no solo por su rentabilidad, sino por la flexibilidad de estas y el buen trabajo a la hora de medir los riesgos.

Es inevitables hablar de las oportunidades de inversión para inversores conservadores que, lejos de agotarse, están viviendo su momento más dulce. El fondo de R4 Renta Fija, consigue una revalorización del 2,75% en los últimos 6 meses. Insisto, no nos movemos de una inversión conservadora destinada a sacar partido de los tipos de interés positivos. Adicionalmente, la estructura de dicho fondo nos da acceso a facilidades muy valoradas por todo inversor como la liquidez total. Ya vemos que, con estas facilidades y el contexto actual, resulta complicado imaginar un final que no sea positivo para el inversor.

Otro instrumento tiene el inversor que quiera un plus de rentabilidad es el fondo Renta 4 Renta Fija Mixto. Dicho fondo se define como un mixto defensivo, y aún así, consigue una revalorización en el presente 2023 del 8,7%. Es la demostración perfecta de que, a día de hoy, no necesitamos complicarnos de más para rentabilizar nuestro patrimonio.

Renta 4 Renta Fija mixto demuestra a la perfección cómo aprovechar los tipos de interés positivos y la rigurosidad en la selección de compañías de calidad. Los datos hablan por sí solos.

Recomendación final desde RENTA 4?

Cómo ya he dicho, tendremos tipos de interés altos para meses, por lo que las ideas que hoy hemos enseñado a nuestros oyentes no son sólo inversiones de presente, sino también de futuro. Hablamos de instrumentos más que válidos para ser pilares fundamentales de nuestra gestión patrimonial. No sólo por su buen desempeño, sino por lo bien que encajan en el contexto actual. El asesor cumplirá en papel, entre muchos otros, de medir riesgos y realizar un correcto seguimiento.

Renta 4 Banco Cádiz

Teléfono: +34 956 808 340

r4.com | renta4banco.com

Cl. Juan Ramón Jiménez, 1 Dup. (Esquina Avda. Andalucía)

11007 Cádiz | España