El alcalde de Cádiz critica "las prisas" del PSOE con el Hospital cuando "llevan dos años de evasivas"

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha manifestado con un "rotundamente sí" a su intención de sacar adelante el nuevo Hospital en la ciudad, pero ha criticado el "espectáculo" del PSOE desde el pasado viernes "diciendo que aún no le ha llamado nadie cuando este Ayuntamiento lleva dos años esperando respuestas y con evasivas por parte de la Zona Franca".

"Esa prisa que no han tenido nosotros sí la vamos a tener", ha asegurado en rueda de prensa el alcalde, que no entiende "querer generar dudas porque todavía el técnico no haya llamado al técnico, que se va a producir seguramente muy pronto para abordar el convenio".

"Si ellos se quieren poner la medalla de que lo han desbloqueado ellos, se la pueden poner, pero ¿sabe quién ha desbloqueado?, la institución que la ha podido desbloquear, porque la tenía bloqueada", ha añadido.

Por otra parte, Bruno García ha hablado sobre la gratuidad de los suelos, como anunció la ministra de Hacienda, señalando que el viernes pasado, "mientras venía hacia Cádiz, manda una carta que dice 'líneas generales' del convenio y dice -- en sus declaraciones-- que plantea la cesión gratuita, e incluso el delegado de la Zona Franca habla de regalo, pero en el convenio dice que el Ayuntamiento de Cádiz debe comprometerse a garantizar que el Consorcio de la Zona Franca recibe las unidades de aprovechamiento subjetivas".

"Lo que nos está planteando es que garantice que recibe el dinero de los aprovechamientos y lo que dice el PGOU es que las unidades de aprovechamiento son para que se construya el hospital, por tanto, de quién son las unidades de aprovechamiento, de la institución que construya el hospital", ha explicado el alcalde, que ha añadido que "debe recuperar la inversión, porque lo dice el PGOU, pero no es lo mismo decir yo vengo gratis pero quiero recuperar la inversión".

No obstante, Bruno García ha querido zanjar el tema afirmando: "Decimos hospital rotundamente sí. Que vayan a recuperar la inversión, rotundamente sí, ya lo he dicho, no tengo ningún problema". "Obviamente queremos que ese aprovechamiento se quede en la ciudad, pero que van a recuperarlo", ha concluido.