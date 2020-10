Vizcaíno: "Reitero las palabras de Cervera, el árbitro no quiso pitar el penalti"

La posibilidad de sancionar a Álvaro Cervera por sus declaraciones sobre el increíble penalti no pitado sobre Alberto Perea en el choque frente al Granada, ha hecho que el presidente del Cádiz CF haya salido a la palestra a defender a su entrenador.

Manuel Vizcaíno ha recordado cual es la política del club, no hablar del estamento arbitral, pero a la vez se ha mantenido en firme con todas y cada una de las palabras de Cervera. “He mantenido siempre como club no hablar de los árbitros. Después cada uno tiene libertad de expresión llega hasta donde tiene que decir”.

El dirigente defiende a capa y espada a Cervera y secunda sus afirmaciones. “Estoy convencido que el árbitro no vio penalti en esa jugada. Estoy convencido de la honradez del colectivo arbitral y que la Federación tiene que poner en pie en pared con las declaraciones sobre los árbitros”. A la vez que comprende que hay que respetar a los árbitros, Vizcaíno añade que Cervera no quiso ofender a nadie y que sus palabras son las idóneas. “El presidente del Cádiz entiende que si no pitaron el penalti es porque no quisieron pitarlo, estas declaraciones no cuestionan la honradez de los árbitros y no ha usado un lenguaje ofensivo. Estoy con mi entrenador, estoy convencido que no vio el penalti seguro. Reitero todas las palabras de mi entrenador”, insiste.

Defensa de los árbitros

Cuestionado por una herramienta como el VAR que no se usó en sea jugada en la que el Cádiz CF se vio afectado, el presidente desvela que “nadie me ha dado explicaciones al respecto. Si no se ha pitado es porque no se ve. El árbitro no lo vio pero el VAR es la herramienta que más acerca a los pequeños a los grandes pero tiene que ayudar a que el colegiado tome las mejores decisiones. Estoy convencido de su honradez.”

Para terminar de defender lo que dijo el entrenador el pasado domingo, Vizcaíno insiste en su discurso porque entiende que Cervera no puede ser sancionado por ello. “El entrenador no está cuestionando la honradez de los árbitros ni está utilizando un lenguaje ofensivo. Cervera no ha incumplido ninguna norma para que sea sancionado”.

