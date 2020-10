La Federación abre expediente sancionador a Álvaro Cervera

Las declaraciones del entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera el pasado domingo tras empatar frente al Granada no han pasado desapercibidas para la Federación Española de Fútbol.

El entrenador cadista mostró su sorpresa al no pitar el colegiado un claro penalti sobre Alberto Perea que ni el VAR mandó siquiera revisar. Aunque el técnico cadista no criticó ni mucho menos la labor de Alberola Rojas, colegiado del encuentro, sus declaraciones en las que decía "lo único que puede haber pasado es que no ha querido pitar el penalti porque no entiendo nada", han llegado a la Federación.

Una jugada que ha sido también objeto de polémica durante los siguientes días a través de distintos medios de comunicación nacionales en los que prácticamente de manera unánime no se entendía la decisión arbitral sobre la misma.

Expediente sancionador a Cervera

El Cádiz CF ha informado que la RFEF ha incoado expediente disciplinario hacia Álvaro Cervera, al igual que lo hizo hace una semana al entrenador del Betis Manuel Pellegrini y al portero Joel Robles. Este proceso no va por la misma vía de otras sanciones y el proceso puede durar meses.

La sanción la determinará finalmente el Comité de Competición de la RFEF, algo que podría conllevar incluso hasta cuatro partidos de sanción ya que para esta campaña se ha endurecido la normativa.

Esta temporada ese ha incluido en el Código Disciplinario de la RFEF un nuevo artículo (el 100 bis) en el que reza que “La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados”.

El Cádiz CF responderá este jueves en una rueda de prensa en la que comparecerá el presidente del club Manuel Vizcaíno de cara a defender los derechos e intereses del club y de su entrenador Álvaro Cervera.