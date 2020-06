Vizcaíno: "Los abonados del Cádiz CF serán los primeros que entrarán en Carranza"

El Cádiz CF ultima su preparación para volver a competir y luchar por el ascenso a Primera División. Por todo ello, el presidente cadista, Manuel Vizcaíno, ha hablado en los micrófonos de COPE Cádiz a pocos días del partido ante el Rayo Vallecano.

"La palabra idónea es expectación", reconoce Vizcaíno. "No pensaba (en el reinicio de Liga) antes de que pasara esto obviamente. Y cuando pasó un poco tampoco, porque ha habido muchos altibajos durante esta crisis sanitaria. La verdad es que ahora debemos congratularnos de hablar sobre lo que estamos hablando", resumió.

Desde un primer momento, el Cádiz CF, con su presidente a la cabeza, apostó por el regreso del fútbol. "Retomar la competición es lo que tocaba; señala que el mundo va por el camino que tiene que ir y a la vida que todos conocemos de la normalidad adecuada. Creemos que esta es la mejor forma para salir de un atolladero que nos ha cambiado a todos nuestra forma de pensar habitual".

Precisamente, el sevillano se refirió al sunto de Fali, "manido y olvidado ya". "Había muchas formas de tratar el tema y lo hemos tratado como a una persona con un problema independientemente de que como futbolista le dijéramos que se estaba equivocando. Al final ha imperado el sentido común y la garra y la ilusión del jugador por volver se ha podido solucionar bien y a día de hoy hemos recuperado a un jugador más".

El discurso del Cádiz CF y La Liga

Vizcaíno siempre ha votado a favor de Javier Tebas como delegado de LaLiga que es, algo de lo que saca pecho. También, en la idea de la patronal de retomar el fútbol cuanto antes. "Llevamos con el mismo discurso desde siempre. Y más, siendo un equipo tan mediático como procuramos seguir siéndolo. Y por eso, desde el reposo y la tranquilidad y ante muchísimos problemas que surgen y otros que quieran que surjan ese sabe hacer las cosas y esa tranquilidad te da los beneficios que buscamos y estar arriba haciendo las cosas bien", comentaba en alusión a evitar los enfrentamientos con Pina, entre otros.

En la misma línea, alaba la gestión de Tebas al frente de LaLiga, una organización donde el Cádiz CF tiene mucho que decir. "Hay que reconocer a LaLiga y a su presidente el tesón y el buen hacer puesto que está siendo ejemplo para otras ligas y otro sectores gracias a la rigurosidad y pulcritud con que se están cumpliendo las normas, además de la coordinación con todos los estamentos gubernamentales del país".

Igualmente, Vizcaíno recuerda que el Cádiz CF "es el único club que pertenece a las dos comisiones delegadas de LaLiga; podemos decir que hemos estado en todas las reuniones celebradas para orgullo del cadismo". Y sobre su relación con Tebas comenta que "cuando tengo que pelearme me peleo, pero no lo aireo. Lo importantes es que entre todos mejoremos más LaLiga, y eso es lo que se está haciendo", culmina.

El Cádiz CF está "con ilusión"

Como es normal, Vizcaíno está en contacto diario con el trabajo que hacen los futbolistas, a los que ve "todos metidos y en el sitio y con las ganas y la ilusión por querer terminar un trabajo que llevan haciendo durante toda la temporada y con la responsabilidad de poder hacerlo sin dejar de pensar partido apartido".

El Cádiz CF es líder y debe mantener la distancia, huir de la presión y trabajar sin acomodarse. Si eso es así, Vizcaíno es optimista porque "todos se cambiarían por nosotros y a partir de ahí no hay que creerse nada y pensar solo en el siguiente partido".

No es la primera vez que el presidente del Cádiz CF dice que la reanudación de la competición será para todos igual porque "hay muchísimas dudas e incertidumbre pero todos los equipos estamos en la misma situación y esa es igual para todos y no hay ventaja para nadie y con eso me tengo que quedar".

Público en Carranza

Eso sí, no niega que el factor campo puede convertirse en un hándicap para su equipo porque "al Cádiz CF le va a perjudicar seguro, y no es por lo que nosotros decimos de Carranza sino por lo que dicen los demás de Carranza porque al final son los contrarios los que nos identifican como un campo que aprieta, anima y en nuestro caso se nota más; aunque pienso que todos estarán igual".

En días anteriores, el presidente de Las Palmas dijo que al estar su isla en fase 4 podría entrar aficionados en su estadio, algo que pronto el BOE fue sacada a la palestra para cortar las alas a dicha idea. En todo caso, Vizcaíno entiende a su homólogo de la misma forma que piensa que o todos moros o todos cristianos. "Él defiende lo suyo y yo tengo poco que decir porque cada uno entiende lo que quiere. No voy a criticar a nadie que pretenda tener en su campo el calor de su público. Lo que tengo clarísimo es que si entra un aficionado en el campo de Las Palmas acto seguido entrará otro en el del Cádiz CF.

De hecho, muchas teorías apuntan a que en los últimos encuentros será posible ver los graderios con una media entrada siempre y cuando se guarden las distintas normas frente al Covid-19. "Tendremos que ajustar las distancias de seguridad y calculo que en Carranza igual puedan entrar entre 6000 y 7000 espectadores. De momento no tengo nada de eso en la cabeza pero lo que está claro es que seguiremos premiando la fidelidad de nuestros abonados y que primero entrarán en el estadio los abonados, después los abonados y por último los abonados".

Marcos Mauro y Cervera

El defensa Marcos Mauro acaba contrato este 30 de junio y no hay apenas posibilidades de que siga de amarillo. "Cada uno defiende de lo suyo. Marcos sigue dándolo todo y lo dará hasta el último día. No podemos estar de acuerdo ya que él defiende sus intereses y nosotros el nuestro. Cuando termine la temporada ya se verá qué pasará porque ya le hemos hecho una oferta con la idea de firmarla antes de que acaben los partidos pero no ha podido ser. Veremos qué pasa después", cuenta.

Lo mismo ocurre con Cervera, un tema que Vizcaíno volvió a repetir lo mismo que en las últimas ocasiones: "No pienso decir nada hasta final de temporada porque ahora lo que toca es competir y dejar de enturbiar el ambiente aunque quizás hayamos sido nosotros los máximos culpables de hacerlo. Toca pensar en el Rayo", dice un presidente que ha prometido negociar la renovación con Cervera al término de esta campaña.

