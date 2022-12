Vizcaíno confía en la plantilla pero asegura que algunos "no creen"

Si por algo se caracteriza el presidente del Cádiz CF es por decir las cosas cuándo y dónde debe. Manuel Vizcaíno no habla por hablar, sabe a quién se dirige y en el momento en el que lo hace. Por eso, sus palabras sobre la plantilla las ha dicho con todo el sentido del mundo y dirigíendose a aquel o aquellos jugadores que se han bajado del barco del proyecto amarillo.

Y es que eso es lo que se puede dejar entrever por las afirmaciones que el dirigente cadista ha hecho ante los periodistas en la tradicional copa navideña con los medios de comunicación. Cuestionado por el tema de moda en verano y ahora, los fichajes, Vizcaíno saca la cara por sus jugadores y el potencial de la plantilla, pero a su vez da un palo a aquel futbolista que, según sus palabras, "ya no cree" en el proyecto gaditano.

¿Fichajes? Para empezar, Vizcaíno se muestra convencido en la salvación con los jugadores que hay. "Vamos a hacer una segunda vuelta acorde al potencial del equipo. Tenemos una gran plantilla y la vamos a defender a muerte. Tenemos grandes profesionales pero aquel que no crea en el proyecto saldrá ahora en enero o en verano, ya con esos yo ya no contaba".

Frase demoledora del presidente que no da nombres pero tira el mensaje con bastante rotundidad. Asimismo, que confíe en la plantilla no quiere decir que no vayan a venir jugadores nuevos en enero, pero lógicamente Vizcaíno juega su papel y maneja sus propias cartas en este juego llamado mercado de fichajes.

"Hay situaciones que me han dolido estos años porque somos un club en el que nos portamos como una familia. Entiendo que puede haber dimes y directes con personas que estén pensando en otras cosas. Entiendo que la mayoría rema en favor del equipo para sacar adelante el proyecto".

Grandes datos económicos del Cádiz CF

El Cádiz CF ha celebrado este jueves 22 de diciembre la Junta General Ordinaria de Accionistas en las instalaciones del estadio Ramón de Carranza. Ha contado con un quórum del 99,14 por ciento y la presencia de todos los miembros del Consejo de Administración.

Las conclusiones generales de la cita es que pocos peros o ninguno se le puede poner a la gestión económica de la entidad. El presupuesto del club sigue creciendo y alcanza los 61 millones de euros, el mayor de su historia, y además la entidad cerró con unos beneficios que se acercan a los 600.000 euros la pasada temporada.