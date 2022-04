El presidente el Cádiz Virgili valora el descenso: "Ha existido una enorme falta de implicación"

Ha sido un enorme varapalo, el descenso de un club histórico en una temporada en la que se pretendían dar todos los condicionantes para luchar por el ascenso de categoría. Sin problemas económicos, una plantilla de garantías y todo se ha ido al traste. El Virgili jugará la próxima campaña en Tercera División.

Pablo Isorna, presidente del equipo panadero, da la cara en Deportes COPE Cádiz. "La primera vez que el Virgili en su historia ha descendido deportivamente y más en una temporada en la que se ha puesto mucho más para un proyecto ambicioso en el que hubiera más gente implicada en el tema. Parece que no ha sido el adecuado porque las personas que hemos estado tanto en el campo como en los despachos no han sido las adecuadas".

¿Qué ha pasado? "Llevo un mes analizando el tema preparando la temporada que viene. Hemos tomado decisiones deportivas que no han surtido efecto con jugadores con mucho nombre que no han respondido. El sentido de pertenencia de la camiseta no ha sido el que yo he conocido antes, no ha existido una identificación con el club y la ciudad. Siempre hay excepciones pero ha existido una falta de implicación desde la directiva al último detalle. Soy el presidente y el principal responsable por eso solo puedo pedir disculpas a los aficionados y a los patrocinadores".

Los cambios de entrenador

Isorna recuerda que "hemos renunciado a jugar en categorías superiores por el tema económico y eso lo teníamos resuelto. El dinero no manda al final, solo los sentimientos y la pertenencia a un club".

Sobre los relevos en el banquillo, el presidente del Virgili explica que "el cese de Pepe Narváez no fue un tema personal, el despido fue por no saber manejar un vestuario, y ahí da igual los títulos que tengas. La gente no te respeta, no aprende y creen saber más que tú, y todo eso hace que la gente no se comprometa. Fichamos a Sergio Barroso por su experiencia en este club y creíamos que podía revertir la situación pero no ha sido así".

"Aquí lo que te duele es la imagen, somos un club de 45 años y querido en toda España que marca diferencias en la provincia y en Andalucía. No tenemos el presupuesto de otros clubes pero tenemos algo que no tiene nadie, historia y una ciudad que nos respeta", concluye.