(VÍDEO) El análisis del Elche 1-1 Cádiz CF

Nunca ante se vio el Cádiz con una oportunidad tan buena para ganar un partido ante un rival directo como el Elche y en su casa. Yendo por detrás en el marcador y con toda una segunda parte para poder remontar el partido, los de Cervera solo fueron capaces de sumar un punto que deja un sabor bueno por sumar, pero amargo por el devenir del choque.

¿Está bien el Cádiz? No lo parece, ni por el juego desplegado ni por el análisis posterior que cada su entrenador en rueda de prensa. Once contra once al Cádiz le podría haber costado un mundo siquiera haber sumado un punto, quién sabe sin con los errores arbitrales le habría costado un poco menos. El caso es que el equipo sigue haciendo cosas que no le gustan a su entrenador, cosa que él mismo explica de manera pública.

Por un partido el Cádiz tuvo más posesión que nunca pero no supo qué hacer con el balón en la segunda mitad. Poco ritmo, ninguna profundidad y escasas ocasiones. Las bajas se siguen notando.

También te puede interesar:

El Cádiz suma un punto amargo en Elche (1-1)