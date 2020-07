VÍDEO. Álvaro Negredo: "Jugar con el Cádiz CF en Primera es un reto"

El Cádiz CF ha alcanzado un acuerdo con Álvaro Negredo Sánchez para su incorporación a la entidad la próxima temporada con opción a otra. Fue el propio presidente, Manolo Vizcaíno, quien anunció la incorporación del jugador minutos después de lograr el ascenso en COPE, pero no ha sido hasta ahora cuando el club lo ha hecho oficial, si no lo era ya.

Nacido en Madrid (20-08-1985), Negredo comenzó su andadura futbolística en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, formando parte con posterioridad de las plantillas del Castilla (05-07), Almería (07-09), Real Madrid (09), Sevilla (09-13), Manchester City (13-14), Valencia (14-16), Middlesbrough (16-17), Besiktas (17-18) y Al-Nasr (18-20).

"Estoy ilusionado por jugar en el Cádiz CF"

El delantero ha sido internacional absoluto con España en 20 ocasiones y fue campeón de la Eurocopa de 2012. En su trayectoria ha anotado más de 200 goles en medio millar de partidos.

Álvaro Negredo, en un vídeo a través de los medios oficiales del club ha manifestado que “estoy muy ilusionado. Es una oportunidad y una experiencia que quería desde hace mucho tiempo y estoy muy feliz por este nuevo reto de ir a un club histórico como es el Cádiz CF, a pesar de que llevaba muchos años en categorías más bajas. Ahora han tenido la suerte de ascender y yo de participar con ellos en Primera División”.

"He seguido durante el año al Cádiz CF por amigos que tengo pero el final de temporada ha sido difícil y he estado muy nervioso. No podía ayudar en el campo y he estado nervioso. Tenía mucho mono de fútbol y lo he vivido con muchos más nervios que cuando estás en el campo. Ha sido duro pero al final se ha conseguido el objetivo que es lo importante", ha reconocido el nuevo delantero cadista.

También te puede interesar:

"Lo que ha conseguido el Cádiz CF es enorme pero nos ha quedado un sabor agridulce al final"