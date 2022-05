Víctor Chust en COPE: "Si el Cádiz me llama lo escucharé, he sido muy feliz aquí"

Víctor Chust acaba su cesión en el Cádiz CF. El jugador pertence al Real Madrid y allí regresa tras una temporada intenesa en la que ha tenido más minutos, sobre todo en la segunda vuelta. El jugador analiza la campaña en los micrófonos de COPE Cádiz.

"Me voy muy satisfecho porque vine al Cádiz para sumar muchos minutos, jugar partidos y dejar al Cádiz donde se merece. Mi despedida no sé cómo será, tengo contrato con el Real Madrid pero ahora empieza un mercado de verano y no sé que puede pasar. Si el Cádiz me llama pues lo escucharé porque he sido muy feliz aquí".

No obstante, el central se ve en el Real Madrid. "Es mi gran deseo jugar en el primer equipo. Tengo condiciones y ojalá pueda ser pero si no es así no me quiero frustrar ni mucho menos".

Una temporada de eterno aprendizaje. "Siempre te comentan que es muy difícil conseguir la salvación pero si lo logras es increíble. La verdad que ha sido todo un lujo, si hubiérmos descendido habría sido un palo gordo pero al final lo hemos conseguido también gracias a la afición del Cádiz CF que nos ha apoyado en todo momento", apunta.

¿La presión? "No la he sentido, yo me he dedicado a entrenar y jugar. No he notado esa presión que a lo mejor pueden notar jugadores que saben lo que es bajar de categoría, pero yo por fortuna no lo sé", explica.

"Tenía mucho dolor que solo me aliviaban las pastillas"

Los problemas físicos le han mermado en los últimos partidos. "He tenido problemas de pubis que han ido a más. En el partido ante el Betis acabé mal y en los siguientes partidos no he estado a tope. Fali iba como un avión y era lógico que jugase él con todo lo que teníamos que conseguir. Pude jugar ante la Real Sociedad pero con pastillas para aguantar el dolor, no he podido todo lo que yo quisiera por esos problemas físicos", explica el central.

"Por cómo estaba podía jugar algunos minutos pero la realidad era la que era. Durante la semana tenía mucho dolor, antes de los partidos me aliviaba pero con pastillas", reconoce con franqueza el jugador.

¿Cómo vivió en el banquillo el partido ante el Alavés? "Fue todo increíble, creíamos que con el gol del Mallorca iba a ser muy complicado, luego llegó el penalti que falló el Granada y el gol del Choco Lozano".

"Ha sido una temporada complicada pero intensa. Al final se ha conseguido la permanencia gracias al apoyo de una afición del Cádiz que es increíble la verdad, no tiene nombre lo que aporta al club".

El cambio de entrendor. "Para el estilo de Sergio mis condiciones me favorecen mucho más. Con Cervera he aprendido mucho pero la forma de juego era distinta y yo sufría más. Él me ha dado la oportunidad de debutar en Primera y estoy muy agradecido a Álvaro. Con Sergio es cierto que he tenido más minutos porque mis condiciones se adaptaban mejor".