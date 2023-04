Tomás Guasch analiza el Espanyol - Cádiz: "Es una final"

Tomás Guasch es además de comentarista de COPE, un fiel seguidor del Espanyol, de ahí que analice al dedillo en Deportes COPE Cádiz el partido de este viernes.

"El partido ante el Cádiz es muy complicado porque estamos en una situación dramática. Me cambiaba ahora por el Cádiz sin dudarlo", reconoce a horas de que ambos equipos se vean las caras en una batalla por la permanencia. "Quedan nueve finales para todos pero la situación de Espanyol y Valencia es un desastre. El partido ante el Cádiz es un encuentro que hay que sacar adelante como sea", reconoce.

¿Qué le pasa al Espanyol? "El principal desastre es que encajan dos goles por partido. "Cuando llegó Luis García, al que tengo un gran cariño, le dije que tenía que cerrar la defensa o se iba a Segunda División. Piensas en jugador como Joselu o Darder pero el equipo no está nada bien, nos cuesta mucho ganar en casa y milagros no hay. O consigues que el Cádiz no marque o metes tres", explica.

Guasch no olvida lo que supone el choque para el entrenador del Cádiz. "Es un partido complicado para mi amigo Sergio que si pudiera le daba tres puntos a cada equipo pero la vida viene así. Hay muchos entrenadores con una simpatía enorme por el Espanyol pero evidentemente Sergio es alguien muy especial. Me acuerdó cuando llegó a la cantera y entiendo que esta situación le joraba mucho", reconoce.

Las sensaciones que transmiten ambos equipos son totalmente distintas. "Dudas que el Espanyol le pueda ganar a alguien, mientras que el Cádiz transmite que sí. Te puede ganar el Madrid pero el Cádiz sabe que ganando en Barcelona tiene media permanencia mientras que a nosotros solo nos vale sumar tres puntos. Ves al Cádiz que ganarle no es nada fácil y que tiene otro estado de ánimo", recuerda.

El club perico ha hecho un llamamiento a su afición. "Aquí la gente le está viendo las orejas al lobo y da igual que el campo esté lleno. Mi idea es que entre Espanyol y Valencia se escapa uno de los dos pero los dos imposible. Hay una tercera plaza, junto al Elche, que va a ser para uno de los que están ahora mismo fuera del descenso. Hay siete u ocho equipos abajo como hacía tiempo que no se veía".

Y para rematar la entrevista no puede faltar la guasa y el humor cuando al otro lado del teléfono está Tomás Guasch. ¿En la lucha por la permanencia no hay ayudas de Negreira? "Espanyol y Cádiz no tienen teléfono, no entiendo como Manolo Vizcaíno con la cantidad de años que lleva en el fútbol no tenga su teléfono", reconoce entre risas y con su habitual sentido del humor.