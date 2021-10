Tomás Guasch analiza el Español - Cádiz: "Hay mucha igualdad abajo, todos somos japoneses"

Es uno de los periodistas más populares del planeta fútbol. Con muchos tiros dados, como se suele decir, Tomás Guasch vive su pasión futbolera entre el blanco del Real Madrid y el azul perico del Espanyol, el club de su vida. Comentarista del Tiempo de Juego de la Cadena Cope, el periodista catalán analiza el partido de su equipo ante el Cádiz de este próximo lunes, formando parte de "ese sector revolucionario" como él mismo reconoce sobre los seguidores periquitos.

"Si pudieran eliminar al Espanyol en Cataluña lo harían, somos del equipo pequeño y humilde y muchos no se cortan en despestigriar al club. No se cortan un pelo contra el club", explica nada más comenzar la entrevista.

El Español llega al partido contra el Cádiz tras ganar al Real Madrid: "Es más difícil ganar al Cádiz que al Madrid porque es un equipo muy pesao, si sumas tres puntos es un salto importante en la clasificación. Muchos piensan que por ganar al Madrid ya vas a ganar al Cádiz, aquí todos somos japoneses. Hay pocas diferencias entre los equipos de abajo. Para nosotros lo importante es el partido del lunes".

"Una de las gracias de La Liga es el equilbrio en el que nadie gana fácil. El Barcelona sacó un 0-0 de Carranza en el que pudo ganar o perder": Del Cádiz, Guasch recuerda que "lo veo en su línea. Es un equipo muy trabajado que sabe lo que hace. Es un equipo muy pesado en el que siempre tienes una tensión importante. Esto es Primera División y si te encuentras a Negredo en el área seguro que es gol".

El periodista recuerda que "cada punto es una agonía". Del Cádiz se queda con jugadores como Álex Fernández. "En el Español no tuvo suerte. Luego hay jugadores como Fali que ha pasado por varias categorías y que ha conseguido jugar en Primera División".

De su equipo recuerda que "Raúl de Tomás es el que tiene gol pero hay futbolistas como Darder o Embarba que son muy buenos. Aun así jugadores como RDT son de selección ahora mismo. Es el jugador que si la tiene la enchufa, un jugador similar a Negredo".

El ejemplo del campo nuevo del Espanyol con el futurible del Cádiz CF

Guasch espera un partido muy igualado. "Es un encuentro de apretar los dientes y saber que hay que apretar los dientes para ganar el partido. Lo veo todo muy parejo en el partido".

"Cornellá no deja de ser una extensión de Barcelona. Está muy unido a Barcelona y Hospitalet. El problema del Español fue que había un estadio olímpico muerto de risa que no era un campo de fútbol pero que no había necesidad de hacer un campo de fútbol nuevo. El tema es si Carranza se queda viejo o no, ir andando al campo es algo maravilloso. Es un tema que el Cádiz CF tendría que analizar muy bien y al detalle", explica. "Te metes en un lio de dinero importante".

