El Tertulión de COPE Cádiz: los puntos dan luz a las sombras del juego cadista

Dos auténticos golazos de Tabatadze permitieron al Cádiz salvar los muebles en su visita a Anoeta. Otro mal partido amarillo que al menos se salvó con un punto, lo que demuestra que el viento ha cambiado para un Cádiz que sin jugar bien ha sumado ocho de doce puntos posibles. Cifras que no están nada mal y que están tapando, por ahora, el mal juego del equipo de Garitano en este inicio de campeonato.

Actualmente es el quinto clasificado con ocho puntos, los mismos que Valladolid, Deportivo y Málaga, que son las otras escuadras que ocupan la zona de 'play off' de ascenso a la máxima categoría nacional. Por encima únicamente tienen al líder Racing de Santander, con doce puntos y pleno de victorias, y al Sporting, segundo clasificado con nueve puntos.

Ahora bien, el Cádiz CF podría acabar esta quinta jornada de la competición liguera en la sexta posición si el Andorra empata o gana este lunes. El recién ascendido equipo andorrano acumula actualmente siete puntos, uno menos que los gaditanos. Su rival será el Eibar, próximo adversario liguero del Cádiz CF el siguiente fin de semana, y si hay empate el Andorra tendrá ocho puntos, los mismos que el Cádiz CF, aunque con mejor diferencia de goles. Si gana en Ipurua en un encuentro que comenzará a las 20.30 horas, el equipo entrenado por Ibai Gómez pasaría a ser el segundo clasificado con diez puntos.