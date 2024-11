El Tertulión de COPE Cádiz: un punto con muchas lecturas

Un empate en Granada ante un rival que viene de Primera, como tú, y que se encuentra en la zona alta tras recuperarse de un mal inicio, como quisieras tú, no debe saber mal para tú equipo, el Cádiz CF, que se plantó en Los Cármenes con la idea de sacar positivo y sí, lo sacó, aunque ahora mismo el sabor del empate siga siendo agridulce para un conjunto que sigue más cerca de abajo que arriba.

Esta podría ser el mensaje del dios fútbol a cualquier aficionado amarillo. Que su equipo no está ahora mismo para mucho más, irse sin daños de Granada y mucho es. Lo cierto es que el equipo de Paco López dio ciertas muestras de esperanza, a la hora de mostrar una aparente solidez que le hizo quedarse sin encajar goles, algo que no es poca cosa teniendo en cuenta que son muchos más los partidos en los que el Cádiz ha encajado que no.

El equipo supo sufrir, defender más o menos bien en determinados momentos y solo su inoperancia en los últimos 20 metros le privó no de marcar, sino de crear más ocasiones claras, pues si alguién hizo más méritos para ganar fue el Granada, las cosas como son.

El choque en Los Cármenes deja por un lado esa lectura positiva de síntomas de solidez, pero también la otra de un equipo que ahora mismo no está para mucho más. Parece aún lejano la posibilidad de encadenar dos victorias consecutivas y alejarse de la zona baja, siendo ésto último una prioridad urgente en un equipo que le siguen faltando cosas, sobre todo a nivel defensivo.