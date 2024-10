El Tertulión de COPE Cádiz: peligro en la clasificación

¿No hay nivel para ganar un partido en Carranza? ¿De verdad que estos jugadores no dan para más? Cuesta creerlo viendo que la calidad que hay en el terreno de juego se usa mal e implica fallos una y otra vez. Las ocasiones del Racing fueron errores clamorosos cadistas. Desde el gol a balón parado al mano a mano propiciado por un sobrevaloradísimo Víctor Chust y así más de una oportunidad. El problema es que este Cádiz no traduce en goles sus buenos momentos, aunque a nadie se le escapa que de ir ganando al descanso, cosa nada descabellada, el partido no hubiera estado cerrado ni mucho menos.

Una semana más, lo mismo. Un partido más, erros flagrantes. Y una jornada más el equipo deambula con más pena que gloria por una categoría que se le está haciendo muy grande en este comienzo de temporada.

Con el gol del Racing, el cuadro visitante vivía cómodo defendiendo y parando el juego. El equipo de José Alberto no hizo un partidazo en juego, sino en saber leerlo. No había continuidad alguna, como si ellos hubieran inventado este deporte. El cuadro gaditano metía más cambios con la entrada de Mwepu, Sobrino y el debutante Melendo. Éste se colocaba en el centro del campo con Escalante, mientras que Sobrino se iba a la banda de Ontiveros y Mwepu jugaba arriba con Carlos Fernández.

El tramo final del partido era un auténtico desastre. No se jugaba a nada, faltas constantes, pérdidas de balón, cero pizarra. El encuentro fue lo que quiso el Racing y el Cádiz cayó en una red de la que no se desprende, viendo como ya se encuentra en descenso y el peligro de la clasificación es más real que nunca.