El Tertulión de COPE Cádiz: los empates cada vez valen menos

El Cádiz sigue su curso con dos empates in extremis que, a lo tonto, le han mantenido con vida. De no haber empatado ante Celta y Rayo Vallecano en el descuento la distancia con la permanencia sería de nueve puntos, una barbaridad. En esa situación el Cádiz estaría con 17 puntos y el Celta, el primero en marcar la permanencia, con 26 y el 'goal average' a su favor. Y como el que no se consuela es porque no quiere, los tantos de Machis y Javi Hernández han permitido al menos que el enfermo siga latiendo y que tenga aún opciones de salir del hospital.

Quedará para otro día el análisis del porqué el Cádiz ha llegado a una situación en la que solo ha sido capaz ganar 2 de 27 encuentros en Liga. Números que condenan al descenso. Será harina de otro costal eso, entendiendo que en los 11 encuentros que quedan debe ganar entre cinco y seis para salvarse. Las cuentas de la lechera que de nada sirven si no consigue para empezar un triunfo. ¿Es capaz este equipo de hacerlo? Parece complicado pero viendo la mejoría de las últimas semanas está claro que el Cádiz se acerca y merece ya una victoria.

Otro tema de análisis será la oportunidad perdida en el mercado invernal. Solo tres fichajes para un equipo en caída libre, de los cuales dos apenas han jugado y uno ni ha debutado. ¿Era cuestión de conocerlos más o menos, o de trajer jugadores, como se ha hecho en las temporadas anteriores, que aseguraran rendimiento inmediato? Juanmi responde a lo último, mientras que Ossou y Samassekou no están por el momento, algo que un equipo como el Cádiz en su situación no se puede permitir.