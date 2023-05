El Tertulión de COPE Cádiz: llega la recta final

Tras un fin de semana de merecido descanso en la mayoría de equipos de Primera División, vuelve La Liga y con ello las cinco últimas jornadas del campeonato que aún tienen por decidir dos plazas más de descenso con hasta siete equipos con posibilidades reales de caer en la zona peligrosa.

Espanyol, Getafe, Valencia, Valladolid, Cádiz, Almería y Celta (el que mejor lo tiene con 39 puntos) son los conjuntos que ahora mismo buscan escapar de la zona baja en esta recta final de temporada.

Con cinco partidos por delante ya no hay experimentos que valgan de ahí que todos los equipos pongan la carne en el asador y pocas rotaciones más se puedan hacer de aquí al final, sin olvidar que todavía queda pendiente una jornada entre semana.

El partido ante el Atlético de Madrid del pasado miércoles dejó claro que el Cádiz no puede permitirse demasiadas rotaciones y experimientos. Hay jugadores que no están a su mejor nivel, de ahí que no tengan demasiadaos minutos, y otros que no están para ser futbolistas de un equipo de Primera División. Por todo ello está claro que para el choque de este viernes en Mallorca, Sergio utilizraá toda su artillería para el duelo ante los bermellones.