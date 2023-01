El Tertulión de COPE Cádiz: hay que arreglar el equipo

Este Cádiz es hoy por hoy un equipo con muy pocos rescursos, muy poquitos. El banquillo del conjunto cadista, con todos los respetos, da miedo. De hecho, una vez más el rival tenía más jugadores suplentes que el conjunto de Sergio. Y a eso hay que unir la incapacidad de encontrar jugadores que de verdad ofrezcan alternativas serias al juego de este Cádiz.

Con más jugadores fuera de los que han llegado en el mercado, ahora mismo el Cádiz tiene una incapacidad alarmante. Más allá de que compita y pueda estar en los partidos, no mantiene regularidad en muchos encuentros y no es capaz de poner en aprietos serios durante los 90 minutos a sus rivales. Cierto es que consiguió ganar no hace mucho en Mestalla, pero ese partido parece hoy por hoy un espejismo viendo que al cuadro de Sergio le cuesta mucho tener una seria regularidad que le haga salir de los puestos de bajo.

¿El problema es de Sergio? Puede ser pero está claro que la planficación deportiva no es ni mucho menos lo mejor, siendo condescendientes. El técnico puede ser aliado de una situación que solo puede ir a peor si no llegan de aquí al 31 de enero dos o tres fichajes, como mínimo, que sean titulares en este equipo.