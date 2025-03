El Tertulión de COPE Cádiz: ganar para ilusionar

El Cádiz sumó una segunda victoria consecutiva en un partido marcado por la lluvia que cayó durante buena parte del encuentro sobre el Nuevo Mirandilla y un error claro del Granado que aprovechó el conjunto cadista. Un duelo entre dos equipos que la temporada pasada militaban en Primera y que se llevó el Cádiz gracias a un fallo muy grosero del cuadro nazarí.

Empezó bien el equipo visitante pero pasado ese dominió el Cádiz se metió en el encuentro encontrando el gol gracias a una mala cesión de Hongla que aprovechó el gaditano Chris Ramos para hacer el tanto que a la postre supondría el triunfo.

Durante la segunda parte el cuadro gaditano tuvo alguna ocasión para hacer el segundo pero quien no las tuvo fue el Granada que vio como el Cádiz no le dejaba hueco alguno para tirar a puerta. Un trabajo defensivo esplendido del equipo de Garitano que le permite sumar 44 puntos, acercarse a la salvación y mirar de rejo a un 'play off' de ascenso que se queda a solo siete puntos.