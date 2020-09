Superpaco, con el corazón 'partio': "Prefiero no ver el Cádiz vs Sevilla, son como mis dos hijos"

Un mito en las dos porterías. Francisco Ruiz Brenes, 'Superpaco', sabe lo que es defender a los dos equipos que este domingo se ven las caras en el Estadio Ramón de Carranza: Cádiz CF y Sevilla FC.

El que fuera portero vive el choque de esta jornada con la sensación de que es difícil, por no decir imposible, decantarse por alguno de los dos. Son los dos equipos de su vida, los dos clubes que han marcado su trayectoria deportiva.

Desde su restaurante El Timón de Roche, Paco reconoce que "lo paso mal y prefiero no ver el partido. Es como si tienes dos hijos y compiten en una carrera. Prefiero que me digan el resultado el lunes y sin problema, que gane el mejor", explica entre risas.

Dos etapas de amarillo y dos etapas en Nervión. "Cádiz me lo dio todo y el Sevilla también. Mi carrera es entre los dos equipos. A Rodríguez Trueba, que fue presidente del Cádiz CF, le debo mucho porque confió en mi. Estuve dos años y luego volví al Sevilla y me quedé 12 temporadas. Tras eso le pedí al presiente que me dejara salir porque Manuel Irigoyen se planteó mi fichaje y yo le dije que sí. Fui el portero menos goleado con la camiseta del Cádiz CF".

Superpaco recuerda que jugando en el equipo gaditano vivio un momento inolvidable. "En un Trofeo Carranza ante el Gremio de Porto Alegre paré un penalti y marqué otro en la tanda para conseguir la victoria".

"Con el Cádiz CF conseguimos mantenernos en Primera División en una época muy bonita. Además me gustó mucho porque conseguí retirarme en un Sevilla - Cádiz en el Pizjuan".

Buena gestión del Cádiz CF

Para Superpaco las cosas se están haciendo muy bien en el Cádiz CF. "La gestión de Vizcaíno esá siendo fantástica. Hay que pelear mucho esta temporada pero es verdad que jugar sin público es duro para nuestro equipo. De momento las cosas no van mal, se ganó el otro día ante el Huesca y el equipo está con moral".

"Esperemos que se consiga la permanencia que es la meta pero si no se consigue no pasa nada, se puede volver a intentar el año que viene", explica.

