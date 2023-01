El sueño futbolístico de Irak con protagonismo gaditano y cadista

Lo logrado por Jesús Casas y su equipo en Irak merece un análisis importante. En un país mermado por años de belicismo y penurias, la llegada de un cuerpo técnico foráneo con ideas de juego y deportivas diferentes siempre puede crear algo de recelo. Con todo, el éxito que el entrenador gaditano ha conseguido ganando la Copa del Golfo tiene una importancia sublime.

¿Por qué? Para empezar porque el 'staff' de Casas con Alejandro Varela, Salva Romero y David Valle, entre otros, llegaron hace unos meses a una selección que tiene como objetivo principal estar en la próxima Copa del Mundo. Un equipo en reconstrucción que el entrenador gaditano ha sabido dar su sello para lograr un sueño, ganar un torneo jugando como local en un país donde el fútbol es mucho más que un deporte.

En mitad de un atasco en la caótica Bagdad, Jesús Casas atiende la llamada de COPE. Agradecido siempre, añora su Cádiz donde "podemos ir andando a donde sea", explica entre risas.

"Yo no era consciente de lo que era esta Copa del Golfo, de hecho no lo había escuchando nunca pero para este país es algo muy importante. Es uno de los títulos a los que pueden aspirar y ganarlo ha sido una fiesta nacional".

El fútbol es muy importante en Irak. "Lo es. Seguimos de celebración y ahora mismo estamos dando la vuelta al país. Por la calle te preguntan si eres del Madrid o del Barcelona, ven mucho fútbol. Además llevaban tiempo sin poder jugar en casa y todo esto lo han vivido como una fiesta. Nos están tratando como héroes".

¿Qué supone todo esto para Irak?

"Es una manera de abrirse al mundo. Este país ha cambiado mucho y nuestra idea inicial fue mezclarnos con la gente de aquí por la calle. Quieren cambiar esa imagen bélica que tenían hace unos años. Ahora lo complicado es pasear por la calle porque te paran de manera constante. Lo mejor de todo esto es hacer feliz a la gente, en este caso un país entero. Esa cercanía que hemos mostrado con ellos no los transmiten a nosotros tratándonos como héroes".

A nivel deportivo, Casas explica la receta. "No había intención de ganar porque no éramos los favoritos. Hemos sido muy simples y prácticos. Hay un trabajo enorme del 'staff' en cuanto al proceso de selección de jugadores. El fútbol es un deporte muy complejo y nosotros lo que queríamos era simplificar el mensaje. Aprovechar al máximo nuestras virtudes y reducir los defectos. Date cuenta que además necesitamos traductor y los jugadores no tienen una gran capacidad táctica, por eso la idea era ser prácticos".

Con este triunfo, el entrenador gaditano reconoce que "hemos conseguido que los jugadores crean en nosotros y en el mensaje. Hemos dado ciertos comportamientos tácticos en el equipo pero estoy seguro que cuando volvamos con la selección habrá que refrescar cosas".

La idea del entrenador es que los jugadores de Irak crezcan y puedan dar el salto a Europa. "Esta victoria puede hacer que ponga en el foco a los jugadores de Irak para salir fuera y eso nos ayudaría mucho para aumentar la competitividad".

"A nivel personal supone mucho para mi porque tanto mi familia como yo hemos hecho un esfuerzo enorme en los últimos años. No tuve una oportunidad real de entrenar en España y hacerlo aquí no era sencillo pero todo esto recompensa el trabajo y los esfuerzos. Te valoran más fuera que en España, seguramente no haber sido jugador profesional muchos años me ha impedido tener más presencia. Todo esto hace justicia al esfuerzo".

¿Y ahora a Cádiz? "Tengo muchas ganas de volver, nos tratan bien en Irak pero tengo ganas de estar con mi familia. Tenemos la mala suerte de vivir en Cádiz", apunta entre risas. "Estoy siguiendo el Falla y también el Cádiz. Hay que sufrir y confiar en el gran trabajo de Sergio. Viendo las perspectivas que había era normal sufrir. No estamos lejos de conseguir la salvación. Si hay que firmar salvarnos en el último partido se hace".

