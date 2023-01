"Se está siendo injusto con Manuel Vizcaíno"

La Federación de Peñas Cadistas y colectivos como 'Alma Cadista' han convocado para este lunes una manifestación en protesta por la gestión deportiva del Cádiz CF. La falta de fichajes preocupa a un sector del cadismo que pretende manifestarse en las puertas del Estadio Carranza este sábado antes del Cádiz - Mallorca.

A pesar de la buena marcha económica y social de la entidad, hay muchos aficionados que no terminan de entender la tardanza en llegar de las incorporaciones. Gonzalo Escalante ya es nuevo jugador cadista pero el equipo de Sergio necesita algunos fichajes más.

Con todo, un hombre con dilatada experiencia en el mundo del fútbol como Francisco Ruíz Brenes 'Superpaco' ha salido en defensa de Manuel Vizcaíno pero sobre todo ha querido mandar un mensaje de unión y confianza en el proyecto. "Hay que estar tranquilos y confiar en el proyecto del Cádiz CF. Ahora lo importante es que la gente anime y apoye, cuando peor puede estar una situación o un equipo es cuando más unidos hay que estar", recuerda el que fuera portero del conjunto cadista.

Asimismo, Superpaco tiene más que claro que no entiende la protesta contra Vizcaíno. "Se está siendo muy injusto con él. Ha levantado al Cádiz CF desde que llegó y ahora le pitan, no lo entiendo. El Cádiz está y siempre va a estar luchando por la permanencia, es su sitio lógico, por eso no entiendo que ahora se cuestione la gestión del club", destaca.