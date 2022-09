Salva Ballesta, nuevo entrenador del San Fernando: "Vengo a conseguir el ascenso"

El San Fernando ha decidido destituir a Nacho Castro como entrenador azulino. Un relevo sorpresivo en las últimas horas tras la derrota en Alcorcón.

El presidente del club, Louis Kinziguer, ha tratado de explicar las causas del cambio del entrenador, dejando caer que es más por el legado de la pasada temporada que otra cosa. «Es otro día especial para el San Fernando CD por el cambio de entrenador. Nacho Castro ha sido un gran profesional que lo ha dejado todo por el club. Le deseo el mejor de los éxitos para el futuro. Llevamos una mala racha de la pasada temporada que ha continuado en esta. Hemos tomado la decisión para anticiparnos a que esto vaya a peor. Todo está hecho para conseguir los objetivos del club».

Salva Ballesta, ambicioso

Por su parte, el nuevo entrenador Salva Ballesta , agradece al "presidente y al director deportivo la confianza que han depositado en mí. Vengo a un club histórico y con mucha potencial, la directiva me ha trasladado la intención de llevar a la entidad a cotas importantes. Estoy en una ciudad con una afición tremenda, con ganas de fútbol y eso se transmite por la calle. Ahora tenemos que conseguir entre todos es devolver la ilusión a la afición".

"Tengo la suerte de conocer a gente, conocer el vestuario. Hay que implantar conceptos nuevos y siempre hay que recalcar nuevas ideas. Me gusta quedarme con lo bueno que hay y meter más cosas buenas".

El nuevo técnico va a por todas. "No aspiro a mitad de la tabla, aspiro a lo máximo. El año del Algeciras a base de mucho trabajo y suerte con una plantilla que no era la mejor conseguimos los objetivos. Mi ilusión y mi sueño, porque hay capacidad, es conseguir el ascenso".

"No hago caso a las críticas"

Desde que se anunció el fichaje de Salva Ballesta, un sector de la afición del San Fernando ha criticado en redes su incorporación por la supuesta fama que arrastra el técnico azulino. Una cuestión más ideológica que otra cosa, y en la que algunos no casan sin que Salva haya hecho nada del otro jueves. "No le hago caso a lo extradeportivo porque se agarran a situaciones que son totalmente erróneas, no puedo entrar en eso. Mi profesión y en los equipos en los que he estado siempre he soportado la presión, no tengo problemas para eso. Vivo con la presión y más cuando tienes tres niños", responde entre risas.