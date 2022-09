Javi Navarro: "Tengo la convicción de que el San Fernando peleará por estar en Segunda"

Javi Navarro ha sido una de las incorporaciones del San Fernando esta temporada. El ex del Cádiz y Sanluqueño afronta una nueva aventura en una tierra que "conozco bastante bien. Mi padre es de Vejer y la verdad que la provincia de Cádiz es un lugar que me encanta. Estoy muy contento en la provincia y en el San Fernando".

"El inicio de Liga ha sido bueno. El partido fue trabajado ante el Ceuta, todos los comienzos de temporada son complicados, el rival nos lo puso difícil y al final conseguimos sacar el partido adeleante. Empezar con una victoria es importante y más viendo que el año pasado acabamos con una mala racha", explica el jugador catalán.

El futbolista fue titular. "Estoy notando confianza del entrenador hacía mi pero se que no me puedo relajar. Hay mucha competencia, siempre intento ser mejor en cada actuación. El otro día no me sentí cómodo, me costó encontrarme y se que puedo dar con balón mucho más".

Sobre los objetivos de la temporada, Navarro recuerda que "he venido a un equipo que aspira a estar en Segunda en los próximos años, esta temporada tenemos que estar arriba paso a paso".