Robert Navarro, talento para el Cádiz y una salida complicada de la Real Sociedad

Llegar, posar y hablar como jugador amarillo, Robert Navarro. "Estoy muy contento de estar en Cádiz, le doy las gracias al club por su interés y porque hayan apostado por mí de manera tan fuerte. Desde el primer momento supe el interés del Cádiz pero no sabía si la Real Sociedad me iba a dejar salir. Yo estaba centrado en seguir jugando allí pero al final el Cádiz es el que ha abierto la opción de estar allí".

El jugador ha vivido un culebrón para salir de San Sebastián. Un jugador cotizado allí, que parecía se iba a quedar pero alguna cuestión entre su representante y la dirección deportiva de la Real han hecho que finalmente salga cedido. "Ha sido un verano de mucho movimiento, de pensar muchas cosas y de gente de alrededor. Hubo un momento en el que yo quería salir, llegué con fuerza a la pretemporada tras una campaña en la que tuve una parte muy buena. Soy joven y lo mejor para mi es buscar un equipo en el que tenga minutos. Hubo un momento este verano en el que quise quedarme pero con el comienzo de La Liga comprobé que no iba a tener minutos. Los tres últimos meses de la temporada pasada fueron muy duros para mi. Al final entre una cosa y otra le comuniqué al club que quería salir y creo que he tomado la mejor decisión".

La intrahistoria de la salida de Robert Navarro es fruto del encontronazo entre su representante, Félix Tainta, y el director deportivo de la Real Sociedad Roberto Olabe. Algo que describe así el periodista de COPE San Sebastián Mauri Idiakez. "Ha sido un caso bastante truculento su salida, no se entiende teniendo en cuenta que ya no está Silva, al que tenía por delante, y que esta temporada la Real va a tener muchos partidos".

El jugador comenzó teniendo minutos para luego desaparecer, algo que nadie, ni la afición, entendía por lo que el catalán podía dar al cuadro vasco. "Era flagrante que en la segunda parte de la temporada no tuviera minutos en los partidos de la Real. Lo que pasó con él la pasada campaña no lo entiende nadie. Han existido cosas que aún no se saben, el tema ha sido complicado pero lo que está claro es que el asunto extradeportivo ha sido clave para que el futbolista salga de la Real", señala el periodista.