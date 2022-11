Real Madrid - Cádiz: cerca de otra campanada (2-1)

No estuvo lejos el Cádiz de dar otra campanada en el Santiago Bernabéu, tal y como ha logrado en las dos últimas campañas, una de ellas en la ciudad deportiva blanca. Los amarillos hicieron un partido muy serio, rozaron adelantarse en el marcador y solo un fallo les perjudicó para que el equipo de la capital se pusiera por delante en el marcador. Cuando todo parecía perdido Lucas Pérez dio emoción al choque para que el conjunto de Sergio se quedara cerca de llegar a la orilla.

Con Alejo y Sobrino en las banda, el Cádiz tenía claro que debía frenar a jugadores como Vinicius, Valverde y Modic. Y tanto que lo consiguió el cuadro de Sergio pues Alejo fue una lapa con Vinicius mientras que Valverde estuvo muy desaparecido todo el partido. El Cádiz plantaba un partido sin encerrarse atrás pero con las líneas juntas, el Choco arriba provocando faltas y tarjetas, y siendo solidarios en todo momento.

Espino rozaba el gol con un palo que se fue pegado al larguero y cuando el partido parecía controlado por los amarillos una segunda jugada a balón parado encontraba a Militao solo para que batiera a Conan. El único fallo del Cádiz en todo el partido lo pagaba con creces.

En la segunda parte, el equipo de Sergio no salió tan fino. Le costaba más robar y encima vio como Kross sacaba un latigazo para hacer el 2-0. El Cádiz parecía hundido pero el técnico cadista metía pólvora con Bongonda y Ocampo. Sin embargo, no fue hasta la entrada de Lucas Pérez cuando mejoró el Cádiz. El gallego marcó tras un rechace y le dio emoción al duelo. Con el Madrid sin saber qué hacer y tras fallar Modric el tercero, Espino tenía en el descuento el empate con un remate de cabeza desviado tras un gran pase de Negredo. El Cádiz se quedaba cerca del heróica en una nueva demostración de que este equipo tiene coraje para salvarse.

Sergio: "Nos ha hecho daño el balón parado"

Acerca del encuentro, Sergio comentaba que el Cádiz tenía «establecido un guion. En la primera hemos minimizado sus acciones ofensivas, pero el gol a balón parado nos ha hecho daño. Entendíamos que al descanso teníamos que irnos en empate. Tras el descanso han estado mejor y el segundo gol, otro a balón parado, nos ha hecho mucho daño».

A pesar de esto, el técnico se mostraba «contento con el equipo por como han jugado, competido y apretado. Ese 2-1 nos ha dejado permanencer en un partido abierto. Hemos tenido la de Pacha y creo que hemos hecho un partido muy completo. Cualquier mínimo despiste en el Bernabéu te cuesta».

Cuestionado por un choque entre Fali y Rodrygo en la primera mitad que, incomprensiblemente, costó la tarjeta al valenciano cuando fue Vinicius el que se le encaró, el técnico fue tajante y explicó a la perfección que «uno tiene que venir a competir con todo, con o sin balón. Si no vas al choque o no haces una falta agresiva es difícil. No voy a valorar las declaraciones de Balliu, pero es cierto que el otro fútbol siempre está ahí. El caracter también es competir. No hay un plan establecido, los futbolistas son inteligentes y saben cuando apretar. Los futbolistas como Vinicius, con más calidad, están expuestos. El fútbol es un deporte de contacto y hemos entrado dentro del reglamento a buen nivel».