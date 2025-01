Rafa de Vicente, nuevo jugador del San Fernando: "Son muchas cosas las que me han hecho venir a La Isla"

Rafa de Vicente ha sido uno de los fichajes del San Fernando en este mercado de invierno. Un jugador de dilatada experiencia pues su paso por equipos como el Racing o el Deportivo hacen que pueda ser un jugador importante en el cuadro azulino.

"Habíamos hablado en verano para fichar por el San Fernando pero no se dio. El equipo tiene aspiraciones importantes de estar arriba aunque es cierto que la situación no es esa ahora. Es un club que siempre me ha gustado porque he jugado muchas veces en La Isla y conozco el ambiente. Son muchas cosas las que me han hecho fichar por el San Fernando", reconoce en una entrevista en COPE.

Llegar y besar el santo. La victoria en el 92 ante el Orihuela le ha dado mucha vida al cuadro azulino. "Goles son amores. Todo está muy ajustado. Ganas dos partidos y estás mirando arriba y si pasa lo contrario miras abajo. Hay que mantener una buena dinámica", explica.

Tener calma y tranquilidad. "En todo momento. Cuando son momentos de euforía hay que estar tranquilo y cuando pierdes también. Hay que mantener un equilibrio y ganas de competir siempre. Creo que la plantilla que tenemos es mucho mejor de lo que dice la clasificación. El equipo tiene mucho potencial, hay jugadores con mucha capacidad y el equipo está capacitado para estar arriba. Estoy convencido que va a ser así", destaca.